СМИ: российские войска покидают Чернобыльскую АЭС

"Чернобыль - одно из тех мест, где [россияне] начинают перемещать часть своих войск, [они] покидают Чернобыльскую АЭС и уходят в Беларусь. Мы думаем, что они уходят. Но я не могу сказать, что они все уже ушли",- заявил источник агентства.

Напоминает, что войска России захватили Чернобыльскую АЭС в первый день войны, 24 февраля. По словам украинской стороны, с тех пор на станции работали одни и те же работники. Персонал получилось сменить только на прошлой неделе.

При этом, не смотря на отвод российских войск от Киева, в Минобороны Украины считают, что Россия не отказалась от попыток захватить или окружить Киев.