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Ренарс Кауперс, лидер группы Prāta Vētra

СМИ: российские войска покидают Чернобыльскую АЭС

4-й энергоблок Чернобыльской АЭС 31 марта 2011 года. Иллюстративное фото. ФОТО: AFP/LETA

Российские военные оставляют Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом пишет "Медуза", со ссылкой на  агентство AFP.

"Чернобыль - одно из тех мест, где [россияне] начинают перемещать часть своих войск, [они] покидают Чернобыльскую АЭС и уходят в Беларусь. Мы думаем, что они уходят. Но я не могу сказать, что они все уже ушли",- заявил источник агентства.

Напоминает, что войска России захватили Чернобыльскую АЭС в первый день войны, 24 февраля. По словам украинской стороны, с тех пор на станции работали одни и те же работники. Персонал получилось сменить только на прошлой неделе.

При этом, не смотря на отвод российских войск от Киева, в Минобороны Украины считают, что Россия не отказалась от попыток захватить или окружить Киев.

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