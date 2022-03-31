СМИ: российские войска покидают Чернобыльскую АЭС
Российские военные оставляют Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом пишет "Медуза", со ссылкой на агентство AFP.
Российские военные оставляют Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом пишет "Медуза", со ссылкой на агентство AFP.
"Чернобыль - одно из тех мест, где [россияне] начинают перемещать часть своих войск, [они] покидают Чернобыльскую АЭС и уходят в Беларусь. Мы думаем, что они уходят. Но я не могу сказать, что они все уже ушли",- заявил источник агентства.
Напоминает, что войска России захватили Чернобыльскую АЭС в первый день войны, 24 февраля. По словам украинской стороны, с тех пор на станции работали одни и те же работники. Персонал получилось сменить только на прошлой неделе.
При этом, не смотря на отвод российских войск от Киева, в Минобороны Украины считают, что Россия не отказалась от попыток захватить или окружить Киев.
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