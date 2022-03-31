Анна Нетребко осудила происходящее в Украине и анонсировала концерты в Европе

Известно, что Анна Нетребко возобновит свои выступления в Европе в конце мая. Об этом она сообщила в своем посте на английском языке в Facebook.

Артистка написала, что "категорически осуждает" происходящее в Украине. По словам Анны Нетребко, она не состоит в каких-либо политических партиях. Дива подчеркнула, что она не является союзником "какого-либо из российских лидеров".

С президентом Владимиром Путиным Анна Нетребко встречалась "всего несколько раз за всю свою жизнь". В частности, при получении наград "в знак признания своего творчества" и на церемонии открытия Олимпиады: "Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы [...] В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, я живу и являюсь налоговым резидентом Австрии. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство", - заявила Нетребко.

Этой весной Анна Нетребко должна была петь в метрополитен опере Пуччини "Турандот", но ее участие было отменено. Вместо нее в этой роли выступит украинская дива (сопрано) Людмила Монастырская. CNN пишет, что в 2014 году Нетребко пожертвовала средства на оперу в подконтрольном сепаратистам Донецке. Она вручила чек лидеру Донецкой сепаратистской армии Олегу Царю, позировавшему под флагом Донецкой республики.

Напомним, Анна Нетребко имеет двойное гражданство - российское и австрийское. Ранее она перенесла концерт в Эльбской филармонии в Гамбурге на сентябрь этого года. Ее участие в постановках "Ла Скала" в Милане также было отменено, как и апрельские гастроли в Латвии.

Портал "Вокрут-ТВ" пишет, что после публикаций в СМИ Нетребко прокомментировала ситуацию. В комментариях под новостью о ее увольнении она опровергла слухи. "Пожалуйста, не несите ерунду! И так тошно! Никто меня не увольнял из "Ла Скала". Я сама туда не поехала, потому что выступать в данный момент не считаю нужным!" - написала Анна. Она добавила, что ее супруг, 44-летний Юсиф Эйвазов, продолжит петь в "Ла Скала" и что в данный момент он готовится к спектаклям.

Ранее "Ла Скала" сообщила об увольнении российского дирижера Валерия Гергиева за его отказ осудить войну в Украине.

До этого Анна Нетребко высказывалась по поводу увольнения из баварской оперы, подтвердив информацию и назвав причины. "Баварская опера расторгла со мной июльский контракт из-за того, что я выставила фотографию с Гергиевым", - цитирует ее "Вокруг-ТВ".