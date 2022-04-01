Исполнительница хита "Я у твоих ног" Наталия Власова едва не сожгла свою квартиру

Несчастный случай произошел в ночь на 31 марта. Наталия Власова поставила горящую свечу под навесной шкаф на кухне и ушла в душ. Вернувшись певица почувствовала запах гари и увидела дым - кухонный гарнитур начал плавиться и гореть.

PR-менеджер Власовой Андрей Карпов в разговоре со СМИ отметил, что исполнительница не приспособлена к бытовой жизни. 43-летняя певица едва не сожгла всю квартиру. Пожар предотвратили, но кухонный гарнитур теперь придется менять.

Пожарных вызывать не пришлось. Наталия Власова отделалась легким испугом. Она позвонила матери Петербург, рассказала о происшествии и даже отправила ей видео со сгоревшей мебелью. Родительница была в ужасе и пообещала незамедлительно приехать к дочери, чтобы помочь с уборкой.

Напомним, вечером 18 ноября 2021 года певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в ее квартире. Она находилась в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Спасатели обнаружили артистку у окна трехуровневых апартаментов без сознания. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар был потушен оперативно.

Видео: Наталия Власова - "Я у твоих ног"