За поддержку российской агрессии: против латвийцев возбуждено уже 14 уголовных дел

В настоящее время в рамках 14 уголовных дел восьми лицам присвоен статус подозреваемого, а в отношении одного лица возбуждено уголовное дело.

В отношении трех подозреваемых в качестве меры пресечения применен арест. Как сообщалось ранее, задержанные - представитель центра духовного развития и исцеления DVS Urantija Айвис Василевскис, основатель и администратор русскоязычной тематической группы "Криминальная Латвия" в Facebook Юрий Михайлов и блогер Кирилл Федоров.

Пять уголовных процессов возбуждено по двум статьям Уголовного закона, а именно за оправдание и героизацию военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины и за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни.

Еще пять процессов открыто за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни, четыре - за оправдание и прославление военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины.

Последние три дела возбуждены на этой неделе за оправдание и прославление военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины и в связи с действиями, направленными на разжигание ненависти по отношению к подданным Украины.

Дела возбуждены в ответ на опубликованный в интернете контент, оправдывающий и прославляющий вторжение российских вооруженных сил на Украину или умышленно вызывающий враждебность к украинцам и латышам.

VDD продолжает рассматривать еще несколько случаев.