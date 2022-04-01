Борис Акунин: "Мир не против россиян, мир против Путина"

В своем обращении писатель высказался против того, что российский книжный рынок бойкотируется: "Категорически не поддерживаю инициативу бойкота российского книжного рынка, запущенную Стивеном Кингом и подхваченную другими авторами".

Это, по мнению Бориса Акунина приведет к тому, что: "Подобные шаги только укрепят путинскую диктатуру, работают на ее пропаганду, создающую у россиян ощущение, что весь мир против них.

Мир не против россиян, мир против Путина, а он Кинга не читает и Netflix не смотрит. Не надо делать за диктатора его работу. Пусть он сам перекрывает культурные потоки и жители России знают: это Путин их обкрадывает, лишает книг, сериалов, музыки".

Писатель также отметил, что у него готовы три книги, но он не уверен, что они выйдут в России. Так как "стена возводится с обеих сторон": "Пару недель назад я получил письмо из моего британского литагентства. Там говорилось: "Учитывая ужасные события в Украине, вы, вероятно, предпочтете на время отказаться от публикации ваших книг в России". Я ответил, что нет, не предпочту".

Свое обращение Акунин закончил словами: "Нет уж, я подожду, пока меня запретит русский военный Роскомнадзор или кто там у них этим занимается. А до тех пор я с вами, мои дорогие русские читатели. Спасибо вам за то, что были со мной все эти годы. Спасибо за 32 миллиона купленных книжек.

Если мы и расстанемся, то ненадолго. Скоро рассвет".