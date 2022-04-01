Умерла актриса Александра Яковлева: Звезда фильма "Экипаж"
Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет, сообщает издание "Фонтанка.ру".
Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет, сообщает издание "Фонтанка.ру".
Об этом вечером, 1 апреля, сообщил режиссер Николай Лебедев.
По его словам актриса тяжело болела. Еще в 2019 году Александра Яковлева рассказывала, что два года больна онкологическим заболеванием.
Также СМИ сообщают, что несколько лет она боролась с раком груди.
Ее первая роль в кино - стюардесса Тамара из советского фильма-катастрофы “Экипаж”. В этом фильме актриса сыграла одну из первых эротических сцен в советском кино вместе с Леонидом Филатовым.
Также она сыграла Аленушку в "Чародеях" и Диану Литтлл в "Человеке с бульвара Капуцинов". Всего в ее фильмографии - около 30 лент.
В 1990-х ушла из профессии и стала председателем комитета по вопросам культуры и туризма в Калининграде и заместителем мэра города.
Позже сменила несколько мест работы, в том числе работала в службе по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту Пулково и на Октябрьской железной дороге.
В 2012-м стала председателем калининградского регионального отделения партии "Яблоко".
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