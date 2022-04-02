Депардье осудил войну в Украине и действия Путина. Лишат ли его гражданства РФ?

Жерар Депардье распространил заявление, в котором отметил, что "россияне не ответственны за безумные, неприемлемые действия таких их лидеров, как Владимир Путин". 73-летний актер назвал вторжение России на территорию Украины "безумным и недопустимым эксцессом" Путина. Депардье указал, что деньги, вырученные со своих трех концертов в Париже, он передаст на поддержку жертв войны в Украине.

Напомним, 1 марта Жерар Депардье уже выступил с призывом остановить боевые действия и начать переговоры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что актер Жерар Депардье, сделавший такое резкое заявление, "скорее всего, не полностью понимает, что происходит".

"Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей. Он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал", - цитирует Пескова "Медуза".

После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Жерара Депардье нужно лишить российского гражданства за его высказывания о войне в Украине.

Ранее Жерар Депардье неоднократно высказывался в поддержку Владимира Путина. В 2013 году он получил российский паспорт - как утверждалось, лично из рук российского президента.