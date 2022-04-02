С 3 апреля в Эстонии отменяется обязательство носить маски

Об этом BNS сообщила в субботу, 2 апреля, пресс-служба правительства со ссылкой на принятое кабинетом министров решение. Вместе с тем сохраняется в силе рекомендация носить защитную маску в многолюдных местах, особенно это касается людей из группы риска по состоянию здоровья.

Вместе с отменой маски будут также отменены требования по дезинфекции и рассеянию, но и здесь рекомендуется сохранять дистанцию в местах скопления людей, пишет rus.postimees со ссылкой на пресс-релиз правительства.

На сегодняшний день уровень риска распространения коронавируса в Эстонии снизился с высокого до среднего уровня, что соответствует желтому цвету в матрице рисков. На утро среднее число инфицированных за последние семь дней составляет 1027 человек, а среднее число новых лиц, нуждающихся в стационарном лечении от Covid-19, за семь дней - 29,86.

По состоянию на 2 апреля в больнице находятся 274 пациента с коронавирусом. За последние сутки скончались 3 человека, зараженных коронавирусом.

"Утро принесло долгожданную новость - мы достигли желтого уровня риска и уже с завтрашнего дня можем упразднить маски. В настоящее время проходит заседание правительства, на котором мы немедленно оформим официальное решение, которое вступит в силу завтра", - сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в социальных сетях.

"Пожалуйста, по-прежнему соблюдайте осторожность и заботьтесь о других, и если вам еще не сделали прививку, пожалуйста, сделайте прививку. С завтрашнего дня мы можем жить без масок, но то, что произойдет дальше, зависит от всех нас", - сказала Каллас.