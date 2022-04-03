Как британский звукорежиссер Джеймс Боттерилл записывает живую музыку в Даугавпилсе

"Наш Джеймси" - ласково называют его местные музыканты. Также он известен как "Тед", как бывший британский моряк, инженер-механик и специалист по мотоциклам, но больше всего - как владелец почти секретной звукозаписывающей студии в сердце Даугавпилса…

В неприметном извне помещении небольшого офисного здания звукорежиссер записывает, как играют тяжелые рокеры и поют многоголосные народные коллективы, сводит треки, пишет музыку, а иногда пускает в "подвал" на репетицию приезжающих с концертом звезд латвийской эстрады.

"Чайке" удалось посетить широко известную в узких кругах студию Джеймса. Мы сделали это для проекта «Уникальная Латгалия» в рамках программы Media Content Diversification Campaign при поддержке Балтийского центра развития СМИ (Baltic Centre for Media Excellence). Посмотреть получившийся фильм можно здесь:

"Когда мне было 16, я поступил на флот. В 1999-м году я покинул службу на корабле, чтобы вплотную заниматься своей музыкальной карьерой и мотоциклами, которыми я сильно увлекался… Потом в Лондоне я встретил девушку Елену. Я тогда еще не знал, что она из Латвии. Мы стали приезжать сюда на выходные и буквально на третий раз я принял решение, что хочу купить хутор в деревне и переехать сюда навсегда. Перед тем, как покинуть Англию в октябре 2009-го, мы поженились", - рассказывает Джеймс.

Чтобы интегрироваться в местную музыкальную среду, Джеймс арендовал помещения и привез из Англии огромный контейнер оборудования.

Музыканту не очень нравится, как устроен латвийский шоу-бизнес, в котором, в отличие от британской системы, нет единой народной системы чартов. Телевизионную эстраду он считает слишком "пластиковой" и предпочитает работать с независимыми музыкантами. При этом Джеймс гордится, когда его, как профессионала, зовут обслуживать живой звук на больших музыкальных премиях и городских мероприятиях: "До пандемии я был очень активно вовлечен в живые концерты, записи и музыкальный продакшн".

На вопрос, жалел ли он когда-нибудь, что судьба завела его в Даугавпилс, Джеймс отвечает отрицательно. "Разве что, в первый месяц, когда мы сюда переехали. Помню тот день - 18 ноября 2009 года… Меньше, чем через месяц, пришла самая суровая зима за долгое время, с морозами в минус 35. Для англичанина это довольно сильно! Я был расстроен, не мог никуда двигаться, пока не закончится холод… Мой приемный сын дал мне машину в ужасном состоянии, она не заводилась при температуре ниже минус десяти… Мы просто застряли тогда. В общем, когда ты приезжаешь сюда, сначала это довольно интересный опыт".

За 12 лет, что британец живет в Даугавпилсе, он, как и хотел изначально, не переставал куда-то двигаться: купил хутор, продал хутор, переселился в квартиру в центре, нашел помещения для студии, встретил близких по духу музыкантов, заработал профессиональную репутацию и создал уникальное живое культурное пространство.

"Знаете, если бы я хотел, у меня было полно возможностей вернуться домой. Но я остаюсь в Даугавпилсе. Мне здесь нравится", - говорит Джеймс.

Видео: Как британский звукорежиссёр Джеймс Боттерилл записывает живую музыку в Даугавпилсе