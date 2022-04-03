На YouTube закрывают шоу "Что было дальше?"

"Главное и суперрейтинговое российское шоу на YouTube "Что было дальше" закрывается", - сообщила Собчак.

Ксения Собчак указывает, что официальными причинами закрытия называются "отключение монетизации и этический вопрос жесткого юмора". Журналистка полагает, что "это неправда".

"Мы даже целый выпуск на YouTube этому посвятили - посмотрите. Такие "крутые", "жесткие" парни и при этом полностью засунули язык в жопу по поводу происходящих вокруг событий. Слава Дусмухаметов правильно оценил риски", - подчеркивает Собчак.

"Что было дальше?" - русскоязычное юмористическое шоу на YouTub. Во время передачи четверо комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются при этом угадать ее финал. Во время всего шоу шутят, подкалывают, есть нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями в адрес гостя.