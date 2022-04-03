Вс, 3.04.2022
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На YouTube закрывают шоу "Что было дальше?"

шоу "Что было дальше?" ФОТО: Кадр из видео

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о закрытии комедийного шоу "Что было дальше?" ("ЧБД") на YouTube. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Главное и суперрейтинговое российское шоу на YouTube "Что было дальше" закрывается", - сообщила Собчак.

Ксения Собчак указывает, что официальными причинами закрытия называются "отключение монетизации и этический вопрос жесткого юмора". Журналистка полагает, что "это неправда".

"Мы даже целый выпуск на YouTube этому посвятили - посмотрите. Такие "крутые", "жесткие" парни и при этом полностью засунули язык в жопу по поводу происходящих вокруг событий. Слава Дусмухаметов правильно оценил риски", - подчеркивает Собчак.

"Что было дальше?" - русскоязычное юмористическое шоу на YouTub. Во время передачи четверо комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются при этом угадать ее финал. Во время всего шоу шутят, подкалывают, есть нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями в адрес гостя.

Ранее о закрытии шоу сообщали другие Telegram-каналы и СМИ.

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