Прокалывают колеса, поджигают машины: украинцы в Латвии сталкиваются с агрессией

Беженка из Украины Ольга рассказывает, что в Латвию приехала 5 марта. Ее встретили очень хорошо: быстро нашли жилье, она получила бесплатное питание. Но через некоторое время проявились и негативные стороны.

"Мы на машине, здесь проблемы с парковкой. Мы живем в центре. У меня здесь друзья-латыши, они мне сразу показали, где парковаться, я поставила туда машину - говорят, здесь бесплатно. Машина там стояла, наверно, три с половиной недели, я практически не пользовалась. И вот я пришла, мне нужно было поехать счет открыть в банке, и вижу: машина полностью лежит на колесах, прям на дисках. В одном колесе было 2 прокола шилом (тонкий прокол), в двух колесах - по три прокола и еще в одном - 4 прокола. То есть все колеса были умышленно пробиты", - поделилась беженка из Украины.

Для Ольги единственное объяснение порчи ее машины - украинские номера: "Для меня другого объяснения нет. У кого-то это проявляется пробитыми колесами, кого-то не обслуживают в ресторане - как мою подругу, потому что она украинка. Никогда бы не поверила, что можно бежать от войны в наше время. Это страшно - даже если ты не на территории Украины, ты все равно в войне".

Подруги Ольги, как и остальные украинцы, к которым в Латвии проявляли агрессию, категорически отказались давать комментарии на камеру. Однако в личных беседах они признались, что им отказывали в уборке номера в гостинице, не хотели сдавать жилье из-за украинского паспорта и даже поджигали автомобили.

Чтобы понять, как жители Латвии относятся к украинцам, ReTV провел небольшой социальный опрос на улицах Риги.

Рейнис, рижанин: "Это очень сурово со стороны России, что они нападают на Украину. У украинцев больше нет дома, они сейчас живут в Латвии, и мы должны принять их как можно больше".

Николь, рижанка: "У меня сейчас пара ребят в классе тоже из Украины, и все очень дружелюбно к ним относятся".

Виктор, рижанин: "Мое мнение - мы уже даем столько, сколько они сами, наверное, не мечтают".

Елена, рижанка: "Я думаю, что это связано вообще, ну на мой взгляд, с общим повышением агрессии в нашей стране. Может быть, люди сидели в этой пандемии, сейчас выпустили на свободу, и эта агрессия как будто выливается из людей. И просто украинцы, я думаю, какой-то как предлог".

Какими бы ни были истинные причины проявления агрессии к украинцам, Ольга все равно благодарна жителям Латвии за поддержку и помощь.

"Все, что происходит не очень хорошее... там с машиной… - это забывается быстро практически и решается как обычная жизнь. Есть задача - ты ее решил. А живешь ты дальше, в своем окружении, с друзьями. Единственное, что новости читаешь плохие и ты не дома", - подытожила Ольга.

В Латвию в настоящее время приехало более 10 000 беженцев из Украины. По факту поджогов автомобилей ведется 3 уголовных дела.