Самые страшные кадры этой войны - из Бучи: реакции Киева и Москвы

"Буча, Ирпень и Гостомель - это города, которые освобождены и представляют собой картинку из постапокалиптического фильма ужасов. Мир должен ужаснуться от того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. К сожалению, я думаю, что в других городах Украины картинка не лучше. Но ВСУ, другие силы обороны и спецслужбы Украины сделают все, чтобы найти и наказать преступников. Никакие преступления не останутся безнаказанными. Других новостей на сегодня не будет. Мир должен ужаснуться", - заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

В свете сообщений об убийствах мирных жителей в Буче глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к немедленным разрушительным санкциям против России.

"Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 прямо сейчас", - написал Кулеба в микроблоге Twitter, сопроводив пост фотографиями тел убитых людей в Буче.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

Кулеба кратко перечислил, о каких санкциях идет речь:

эмбарго на российские нефть, газ и уголь;

закрытие всех портов для российских судов и товаров;

отключение всех российских банков от SWIFT.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в ответ на преступления российских военных заявил в воскресенье, 3 апреля, что против Москвы будут введены новые санкции. Он назвал события в Буче бойней.

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором утверждается, что российские военные убивали и насиловали мирных жителей в оккупированных частях Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон сотрудничает с Международным уголовным судом ООН в сборе доказательств военных преступлений российской армии.

"Это жестокость по отношению к мирному населению, которую мы не видели в Европе десятилетиями. То, что мирных жителей убивают, абсолютно неприемлемо. И это только подчеркивает важность завершения этой войны", - высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в микроблоге Twitter заявил, что после осуществленного вооруженными силами России геноцида и военных преступлений против гражданского населения украинского города Буча Европейский союз (ЕС) должен ввести против России санкции в сфере энергетики в полном объеме, а также закрыть порты для российских судов.

Министр подчеркивает, что реакцией на эти преступления должны стать новые санкции против России и увеличение военной поддержки Украины.