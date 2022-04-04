Почему не стоит покупать некоторые виды рыб?

Треска, угорь, судак, скумбрия, лосось, щука - вот некоторые из видов рыб, которые находятся под угрозой исчезновения, и их потребление ограничено.

Причина, на самом деле, довольно проста: их естественная популяция находится под угрозой. Например, если исчезнет треска, в море увеличится количество водорослей, что представляет угрозу для экосистемы, поясняет программа 4.studija.

Решение простое: чем меньше мы едим, чем меньше нам нужно ловить рыбу, тем выше шансы на выживание вида.

По словам руководителя программы Зеленого офиса Всемирного фонда дикой природы Эльзы Озолини, рыбы вылавливается больше, чем успевает естественно восстановиться. Больше всего страдают треска и угри. Виной всему природное загрязнение и большие уловы.