Почему не стоит покупать некоторые виды рыб?
Рыбу хорошо есть для здоровья, это без сомнения. Однако Всемирный природный фонд составил список из нескольких видов рыб, которых лучше не использовать в питании.
Рыбу хорошо есть для здоровья, это без сомнения. Однако Всемирный природный фонд составил список из нескольких видов рыб, которых лучше не использовать в питании.
Треска, угорь, судак, скумбрия, лосось, щука - вот некоторые из видов рыб, которые находятся под угрозой исчезновения, и их потребление ограничено.
Причина, на самом деле, довольно проста: их естественная популяция находится под угрозой. Например, если исчезнет треска, в море увеличится количество водорослей, что представляет угрозу для экосистемы, поясняет программа 4.studija.
По словам руководителя программы Зеленого офиса Всемирного фонда дикой природы Эльзы Озолини, рыбы вылавливается больше, чем успевает естественно восстановиться. Больше всего страдают треска и угри. Виной всему природное загрязнение и большие уловы.
Если с некоторыми видами рыбы проще, потому что люди научились их воспроизводить, то угри - единственные, которых люди не могут воспроизводить в неволе.