Пн, 4.04.2022
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Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины

Maxar: Признаки массовых захоронений в Буче появились на снимках со спутников еще 10 марта

ФОТО: Reuters/ScanPix

Первые признаки массовых захоронений возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче Киевской области появились еще 10 марта, сообщило предприятие Maxar Technologies, обобщающее и публикующbе спутниковые снимки Украины, пишет "Укринформ".

"Тела украинских мирных жителей были найдены разбросанными вокруг Бучи и других районов северо-запада Киевской области. Братская же могила обнаружена у церкви Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых. Спутниковые снимки с показывают, что первые признаки раскопок были 10 марта. Последние фото - 31 марта", - говорится в сообщении Maxar Technologies.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от российских войск, было вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

Галерея: Буча после ухода российских войск

Британский эксперт: "Буча - не единичное зверство"

Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, заявил Би-би-си Джек Уотлинг из британского аналитического центра по обороне и безопасности.

Украина обвинила Россию в умышленном массовом убийстве мирных жителей, после того как журналисты обнаружили на улицах Бучи по меньшей мере 20 тел. Россия назвала эти обвинения военной пропагандой.

"Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", - заявил Уотлинг.

"Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий".

"Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено".

"То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании", - заявил эксперт.

Галерея: Буча после ухода российских войск

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