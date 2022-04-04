"Пришла домой ночью и приготовила ему индюшатину": Гупало об отношениях с Осокиным
Певица Катрина Гупало в интервью журналу Ieva поделилась закулисами 10-летних отношений с пианистом Андреем Осокиным.
Певица Катрина Гупало в интервью журналу Ieva поделилась закулисами 10-летних отношений с пианистом Андреем Осокиным.
В интервью журналу Ieva Гупало рассказала, что для неё важно заботиться о любимом мужчине.
В начале, когда мы только начинали жить вместе, у меня совсем "снесло крышу" и я думала только об Андрее - что он будет есть, как будет выглядеть наш дом... Потом я поняла, что так нельзя, и нужно что-то делать и со своей жизнью.
Мы достигли баланса, где есть и Катрина, которая готовит еду, и Андрей, который помогает и что-то берёт в свои руки, и мы оба творческие люди", - сказал Гупало в интервью, добавив, что это произошло не сразу.
Они оба стараются быть везде и поддерживать друг друга. "Это подарок, что мы можем терпеть друг друга 24 часа в сутки. Но по-другому и не хочется".
Гупало, которая недавно выпустила песню в поддержку Украины под названием Resistance, объединив музыкантов из Латвии, Литвы, России и Украины, говорит, что даже в плотном графике она не оставляет возлюбленного без внимания.
"Я пришла домой в час ночи, но всё равно приготовила ему индюшатину. Потому что знаю, что на следующий день Андрею будет нужен обед, а то он что-то купит, ему не понравится и, может быть, будет болеть голова или будет плохо".
В интервью она не скрывает, что ей повезло с возлюбленным и подчёркивает, что он не только красив, но и умён, с хорошим чувством юмора: "Когда это всё сходится, то это джекпот".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!