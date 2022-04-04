В Лондоне переименовали картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы"

На картине, выполненной пастелью, изображена группа танцующих женщин в народных костюмах с вплетёнными в волосы лентами жёлтого и синего цветов.

Эта пастель была написана Эдгаром Дега в 1899 году, не имела отдельного названия и входила в серию "Русские танцовщицы", которая в разные годы также называлась "Русский балет. Три танцовщицы" и "Три балерины в русских костюмах".

Как отмечает издание, галерея решила изменить название картины после призывов украинских пользователей соцсети Instagram, которые проживают в Великобритании. В частности, с такой просьбой обратились украинская художница Мириам Найем.

Представитель галереи рассказал The Guardian, что споры о точном названии картины идут на протяжении многих лет и даже имеется несколько научных работ на эту тему.

"Картина вызвала более глубокий интерес в связи с событиями в Украине. По этой причине мы решили, что сейчас подходящий момент, чтобы пересмотреть название полотна и лучше понять контекст изображения", - заявил он.

Пастель в настоящее время не выставлена в экспозиции, но на сайте галереи название картины Дега уже изменилось.