Продюсер шоу "Что было дальше?" опровергла слухи о закрытии проекта

Ранее Ксения Собчак сообщила, что шоу закрывается, а официальными причинами решения стали "отключение монетизации и этический вопрос жёсткого юмора". По словам Дарьи Морозовой, проект поставлен на межсезонную паузу и не уходит с площадки YouTube.

"Я не знаю, откуда у Ксении Собчак эта информация. Проект не закрыт, мы никуда не переходим. Монетизация никогда не влияла на шоу. Это просто межсезонная пауза, как и в предыдущие годы. Новые выпуски не отсняты", - сказала Морозова.

На вопрос о том, как долго длятся межсезонные паузы, Морозова ответила: "По наитию".

Последний выпуск "Что было дальше?" вышел на YouTube 13 января. Эпизод, гостями которого стали Анастасия Волочкова и Владимир Винокур, набрал 24 миллиона просмотров.

"Что было дальше?" - русскоязычное юмористическое шоу на YouTube. Во время передачи четверо комиков (Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков, Алексей Щербаков и ведущий Нурлан Сабуров) слушают историю из жизни знаменитости и пытаются при этом угадать ее финал.