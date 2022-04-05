Песня "Мальчик на девятке" появилась в сериале "Убивая Еву"

В четвертый сезон британского сериала "Убивая Еву" вошла песня российской артистки Dead Blonde. Сцену в первой серии сопроводили хитом TikTok "Мальчик на девятке".

Под российский хит станцевал персонаж Билла Паргрейва, сотрудника британской контрразведки. В первом сезоне он был одним из ключевых героев, а в четвертом актеру дали лишь гостевую роль.

Сама Dead Blonde поделилась этой новостью в Instagram. Настоящее имя девушки - Арина Буланова. Она родом из Архангельска. Получила популярность, после того как ее песня "Мальчик на девятке" стала вирусной в Сети TikTok. Уже не известно, кто первым сделал кавер на этот трек, но он заполонил соцсеть. Хит "Мальчик на девятке" в итоге оказался в чартах Украины, Эстонии, Казахстана, Латвии и Болгарии.

29 июня 2021 года состоялась премьера клипа "Мальчик на девятке". В нем использована атмосфера 90-х и определенные элементы того времени.

Видео: Dead Blonde - "Мальчик на девятке

Конечно, в клипе есть вещи, которых в 90-х не было. Но современная молодежь с легкостью напевает эту песню. Тем более, что сейчас многое из того времени романтизировано, а некоторая одежда вернулась в моду.