Рената Литвинова попала в больницу

Рената Литвинова с Земфирой улетели в конце февраля в Европу. Сначала актриса появилась на Парижской неделе моды во Франции, а потом отправилась в Бельгию к своей дочери Ульяне.

Рената Литвинова опубликовала в своем Telegram-канале текст из постановки в Театре на Малой Бронной "Посмертные ранения": "Запертая в камере, своими железными пальцами она задушила уже саму себя, лишенная жертв, кого еще могла продолжать убивать", - написала Литвинова.

Позже она выставила фотографию из больничной палаты.

Ранее российская певица Земфира выпустила клип на песню "Не стреляйте". В нем она показала кадры войны в Украине, протесты в РФ и задержания митингующих.