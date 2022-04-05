Рената Литвинова попала в больницу
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова выставила фотографию на больничной койке.
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова выставила фотографию на больничной койке.
Рената Литвинова с Земфирой улетели в конце февраля в Европу. Сначала актриса появилась на Парижской неделе моды во Франции, а потом отправилась в Бельгию к своей дочери Ульяне.
Рената Литвинова опубликовала в своем Telegram-канале текст из постановки в Театре на Малой Бронной "Посмертные ранения": "Запертая в камере, своими железными пальцами она задушила уже саму себя, лишенная жертв, кого еще могла продолжать убивать", - написала Литвинова.
Позже она выставила фотографию из больничной палаты.
Ранее российская певица Земфира выпустила клип на песню "Не стреляйте". В нем она показала кадры войны в Украине, протесты в РФ и задержания митингующих.
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