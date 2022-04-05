Вт, 5.04.2022
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Джек Уотлинг

Рената Литвинова попала в больницу

Рената Литвинова ФОТО: Скриншот Youtube / Осторожно: Собчак

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова выставила фотографию на больничной койке.

Рената Литвинова с Земфирой улетели в конце февраля в Европу. Сначала актриса появилась на Парижской неделе моды во Франции, а потом отправилась в Бельгию к своей дочери Ульяне. 

Рената Литвинова опубликовала в своем Telegram-канале текст из постановки в Театре на Малой Бронной "Посмертные ранения": "Запертая в камере, своими железными пальцами она задушила уже саму себя, лишенная жертв, кого еще могла продолжать убивать", - написала Литвинова.

Позже она выставила фотографию из больничной палаты. 

Ранее российская певица Земфира выпустила клип на песню "Не стреляйте". В нем она показала кадры войны в Украине, протесты в РФ и задержания митингующих.

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