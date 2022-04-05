Пять знаменитых украинских красоток. А вы их знаете?

Светлана Лобода

Светлана Лобода ФОТО: Кадр из видео

Украинская исполнительница Светлана Лобода первую популярность приобрела благодаря участию в трио "ВИА Гра". В коллективе она пробыла с 2004 по 2008 год. В 2009 году представляла Украину на 54-м песенном конкурсе "Евровидение" в Москве с песней Be My Valentine (Anti-crisis Girl), где заняла 12-е место.

Лобода принимала участие в многочисленных шоу и проектах. К примеру, "Голос. Дети". Долгое время Светлана сотрудничала с продюсером Нателлой Крапивиной.

О личной жизни звезды ходят легенды. У Светланы Лободы две дочери - Евангелина и Тильда. Ходят слухи, что отец последней - вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

22 марта Светлана разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка признается, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских прославилась благодаря дуэту "Настя и Потап". В 2006 году Настя записала вместе с рэпером Потапом песню "Без любви". В 2007 году они стали победителями конкурса "Пять звезд" в Сочи. В 2008 году Потап и Настя Каменских записали песню "Не пара", которая стала хитом не только в Украине, но и в России. Настя Каменских также принимала участие в проектах лейбла Empire, сотрудничая с группами XS, Queen$, UGO, New’Z’cool.

С 2017 года Настя начала выступать сольно под псевдонимом NK. С 2008 года она участвует в различных телепроектах.

23 мая 2019 состоялась свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потап).

TALLINN, 14.07.2018 Nastja Kamenski. Nastya Kamenskykh LIVE at Cathouse.lt/: Foto: LIIS TREIMANN ФОТО: Liis Treimann

Maruv

Настоящее имя Maruv - Анна Корсун. Сольно девушка выступает с 2018 года. В 2019 году она победила в финале украинского национального отбора на конкурс песни "Евровидение". Будет ли она представлять страну на"Евровидении", решалось Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, позднее выяснилось, что в качестве условия участия в "Евровидении" телерадиокомпания предложила певице подписать контракт, запрещающий выступления на российских концертных площадках. Maruv сначала согласилась, однако обратила внимание на другие пункты договора, которые она назвала слишком жесткими. Звезда заметила, что ее вынудили отказаться от участия в конкурсе.

Из-за войны Maruv была вынуждена покинуть Киев. Артистка сейчас на последних сроках беременности.

Певица Maruv в новом выпуске "Слаva +". ФОТО: Скриншот с видео YouTube

Надя Дорофеева

Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева приобрела известность благодаря участию в дуэте "Время и стекло". Сейчас девушка выступает сольно.

Сейчас Надя принимает участие в благотворительных концертах в Европе, в том числе и в Латвии.

Надя Дорофеева ФОТО: Кадр из видео

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль была наставником шоу "Голос страны" (2013, 2015-2021) и "Голос. Дети". Вела проект "Танцы со звездами".

Диапазон голоса Тины Кароль - 3 октавы (от фа малой октавы до ми третьей). В 2006 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение", который проходил в Афинах, где заняла седьмое место.

Тина Кароль принимала участие в акциях в поддержку Украины в Варшаве.

Тина Кароль в "Дзинтари" ФОТО: Дмитрий Шимановский

Оля Полякова

Украинская актриса, певица и телеведущая Оля Полякова начала карьеру еще в детстве. Она сыграла несколько ролей в киножурнале "Ералаш". Ее сценический образ появился в 2008 году. Это стало началом сногсшибательной карьеры.

Из-за войны в Украине Оля покинула свой дом в Киеве.

Оля Полякова ФОТО: Кадр из видео