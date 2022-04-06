"Война не закончится, пока существует путинская Россия"

Изначально Россия вообще не собиралась вести никаких переговоров – они намеревались взять Киев за несколько дней и предъявить ультиматум. Но военная операция пошла не по плану и достичь поставленных целей не удалось. И Россия попросила Украину о переговорах. Украина, естественно, на это согласилась – она, во-первых, хочет мира, а во-вторых - сберечь жизни людей.

И сегодня требования Украины просты: по большому счету украинцы хотят, чтобы войска отвели туда, где они были до 24 февраля. У России же все еще есть аппетит и амбиции: но для того, чтобы что-то требовать, нужны военные победы. А их у России нет. Все эти переговоры для России с одной стороны, чисто дымовая завеса, чтобы показать мировой общественности, что они не только воюют, но и пытаются договориться. С другой стороны - они хотят прощупать, на что готов противник. Украина уже сформулировала компромиссное решение – украинцы готовы на нейтральный статус при гарантиях безопасности и 15 лет не требовать немедленного освобождения Крыма, а обсуждать этот вопрос путем переговоров. Для России иметь вариант компромиссного решение тоже важно - потому что они могут потерпеть военное поражение", - говорит Михаил Шейтельман.

Писатель и политтехнолог из Киева ФОТО: Михаил Шейтельман

"Сейчас фактически идет битва за Донбасс и юг Украины, потому что на всех остальных направлениях Россия уже отступила. Это будет продолжаться примерно недели две - три. И тогда мы увидим результат – либо Россия смогла отвоевать Донецкую и Луганскую область, либо отступила.

Если не сможет – то есть шанс, что они примут предложение Украины и отведут армию на изначальные позиции, восстановив статус-кво до 24 февраля. Тогда Россия сможет рассказывать, что она якобы победила, Украина приняла нейтральный статус и Путин сохранит лицо перед россиянами. Хотя он и так может им говорить все, что угодно. А вот перед Западом он имидж не сохранит: весь мир уже увидел, что король то голый, что боеспособной армии у него на самом деле нет. Однако лично я не верю, что Путин согласится на такой вот мир - проиграв все", - отмечает эксперт.

О всеобщей мобилизации

Михаил Шейтельман подчеркивает, что сценариев несколько: "Выше я описал возможный исход в случае победы Украины. Если победит Россия, захватив Донецкую и Луганскую область, то тогда Путин потребует признание ДНР и ЛНР, но Украина на это никогда не согласится и не только по идеологическим причинам. В Украине нет человека, который был бы уполномочен подписать такой документ: у Зеленского таких прав нет, а Украина - страна с демократическим строем. Это надо с нуля переписать всю Конституцию и заново учреждать страну".