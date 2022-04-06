"Война не закончится, пока существует путинская Россия"

Однако и в случае, если Украина отстоит свои территории и Россия проиграет, маловероятно, что наступит долгоиграющий мир. Российский лидер наверняка захочет взять реванш.
"Путин может провести мобилизацию - призвать, к примеру, полмиллиона человек. Но серьезного вооружения у России уже не осталось: половина самых боеспособных самолетов и большая часть вертолетов группировки уничтожены.
У него есть еще много вооружения старого, еще советского образца 70-х годов. Он все это может отправить в Украину - это займет минимум 4 месяца и фактически ему надо заново формировать армию. Украина же за это время так укрепит свою оборону, что никакая российская армия ничего сделать не может: учитывая масштабные военные поставки из стран НАТО", - говорит эксперт.
О радикальных методах
Есть и еще один сценарий, который, к сожалению, нельзя сбрасывать со счетов. В различных медиа уже вовсю обсуждают возможности нанесения "тактического ядерного удара": под этим подразумевается локальное использование зарядов малой мощности.
Михаил Шейтельман отмечает, что тактический ядерный удар вряд ли может быть нанесен: для этого должна быть четкая линия фронта и выраженная группировка противника. После взрыва армия, оснащенная противорадиационной защитой, переходит на новые позиции.
"Во-первых, сейчас нет ярко выраженного фронта - Украина действует по плану мобильной обороны. Это тактика НАТО и она принципиально отличается от того, что пишут в советских военных учебниках. Нанеся удар по украинским войскам, Россия поразит и свои. Кроме того, российские солдаты потом не смогут пройти по этой зараженной местности - они не оснащены общевойсковыми защитными комплектами, средствами для дезактивации техники и т.п.".
А вот стратегический удар, чисто теоретически, может быть нанесен.
"Такой сценарий у России тоже наверняка есть. Но надо понимать, что любой старт ракет с ядерными боеголовками, независимо от того, куда они направлены, означает незамедлительный ответ: сразу же срабатывает система противоракетной обороны НАТО и оружие стараются уничтожить на взлете. И это означает полномасштабную войну между Россией и НАТО", - говорит Михаил Шейтельман, и напоминает, что американские подводные лодки с противоракетной обороной находятся во всем морях и океанах. Так что вначале нейтрализуются выпущенные ракеты, а потом наносится ответный удар по всем стратегическим объектам.
"Решится ли на это Путин? Как мы видим, он на многое может решиться. Но совсем не факт, что выпущенные ракеты могут куда-то долететь: система противоракетной обороны НАТО на голову выше".
О развитии событий
Какова вероятность, что противостояние обострится до катастрофического? Эксперт считает, что вероятность применения ядерного оружия очень низкая: "Уже две недели назад, когда Россия потерпела фиаско под Киевом, наиболее вероятны были два сценария: или всеобщая мобилизация, или ядерный удар. Но российская сторона выбрала третий: заявила, что будет продавать газ только за рубли…"