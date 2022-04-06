Ср, 6.04.2022
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Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

"Война не закончится, пока существует путинская Россия"

Работа неизвестного художника, изображающая дракона, поедающего президента России Владимира Путина ФОТО: EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT/scanpix.

Вот уже второй месяц идет война в Украине и несмотря на то, что переговоры между противоборствующими сторонами идут постоянно, пока что перемирием и не пахнет. Какие сценарии развития событий и когда ждать окончания войны? Насколько велики риски прямого военного конфликта между Россией и НАТО? Эффективны ли санкции? Об этом RUS TVNET поговорил с политтехнологом и писателем из Киева Михаилом Шейтельманом.

О переговорах

Очные переговоры в Стамбуле, которые состоялись 29 марта, вселили надежду на урегулирование конфликта.

В частности, как сообщает BBC: "В списке предложений Украины предлагается, в частности, зафиксировать внеблоковый статус Украины в обмен на гарантии безопасности от ряда стран. Решение вопроса о статусе Крыма откладывается на 15 лет, а о статусе Донбасса - до личной встречи президентов двух стран. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия получила от Украины "понятно сформулированную позицию".

Эти пункты российская сторона обещала рассмотреть в ближайшее время, доложить президенту и дать ответ Киеву. Одновременно с окончанием переговоров российское министерство обороны заявило о кардинальном снижении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Тем не менее боевые действия и ракетный обстрел украинский городов продолжается.

"То, что российские войска начали отступать от Киева, никак не связано с переговорами - россияне были полностью разбиты украинскими войсками. И поскольку была прямая угроза полного окружения, они отступили.

Мединский, чтобы оправдать бегство российских военных, попытался выдать отступление за якобы следствие неких договоренностей. Сами же переговоры идут столько же, сколько длится война.

Изначально Россия вообще не собиралась вести никаких переговоров – они намеревались взять Киев за несколько дней и предъявить ультиматум. Но военная операция пошла не по плану и достичь поставленных целей не удалось. И Россия попросила Украину о переговорах. Украина, естественно, на это согласилась – она, во-первых, хочет мира, а во-вторых - сберечь жизни людей.

И сегодня требования Украины просты: по большому счету украинцы хотят, чтобы войска отвели туда, где они были до 24 февраля. У России же все еще есть аппетит и амбиции: но для того, чтобы что-то требовать, нужны военные победы. А их у России нет. Все эти переговоры для России с одной стороны, чисто дымовая завеса, чтобы показать мировой общественности, что они не только воюют, но и пытаются договориться. С другой стороны - они хотят прощупать, на что готов противник. Украина уже сформулировала компромиссное решение – украинцы готовы на нейтральный статус при гарантиях безопасности и 15 лет не требовать немедленного освобождения Крыма, а обсуждать этот вопрос путем переговоров. Для России иметь вариант компромиссного решение тоже важно - потому что они могут потерпеть военное поражение", - говорит Михаил Шейтельман.

Писатель и политтехнолог из Киева ФОТО: Михаил Шейтельман

"Сейчас фактически идет битва за Донбасс и юг Украины, потому что на всех остальных направлениях Россия уже отступила. Это будет продолжаться примерно недели две - три. И тогда мы увидим результат – либо Россия смогла отвоевать Донецкую и Луганскую область, либо отступила.

Если не сможет – то есть шанс, что они примут предложение Украины и отведут армию на изначальные позиции, восстановив статус-кво до 24 февраля. Тогда Россия сможет рассказывать, что она якобы победила, Украина приняла нейтральный статус и Путин сохранит лицо перед россиянами. Хотя он и так может им говорить все, что угодно. А вот перед Западом он имидж не сохранит: весь мир уже увидел, что король то голый, что боеспособной армии у него на самом деле нет. Однако лично я не верю, что Путин согласится на такой вот мир - проиграв все", - отмечает эксперт.

О всеобщей мобилизации

Михаил Шейтельман подчеркивает, что сценариев несколько: "Выше я описал возможный исход в случае победы Украины. Если победит Россия, захватив Донецкую и Луганскую область, то тогда Путин потребует признание ДНР и ЛНР, но Украина на это никогда не согласится и не только по идеологическим причинам. В Украине нет человека, который был бы уполномочен подписать такой документ: у Зеленского таких прав нет, а Украина - страна с демократическим строем. Это надо с нуля переписать всю Конституцию и заново учреждать страну".

Так что, подытожил эксперт, в случае победы России де-юре Путин ничего не получит и война продолжится: Украина будет вынуждена продолжать боевые действия.

Однако и в случае, если Украина отстоит свои территории и Россия проиграет, маловероятно, что наступит долгоиграющий мир. Российский лидер наверняка захочет взять реванш.

"Путин может провести мобилизацию - призвать, к примеру, полмиллиона человек. Но серьезного вооружения у России уже не осталось: половина самых боеспособных самолетов и большая часть вертолетов группировки уничтожены.

У него есть еще много вооружения старого, еще советского образца 70-х годов. Он все это может отправить в Украину - это займет минимум 4 месяца и фактически ему надо заново формировать армию. Украина же за это время так укрепит свою оборону, что никакая российская армия ничего сделать не может: учитывая масштабные военные поставки из стран НАТО", - говорит эксперт.

О радикальных методах

Есть и еще один сценарий, который, к сожалению, нельзя сбрасывать со счетов. В различных медиа уже вовсю обсуждают возможности нанесения "тактического ядерного удара": под этим подразумевается локальное использование зарядов малой мощности.

Михаил Шейтельман отмечает, что тактический ядерный удар вряд ли может быть нанесен: для этого должна быть четкая линия фронта и выраженная группировка противника. После взрыва армия, оснащенная противорадиационной защитой, переходит на новые позиции.

"Во-первых, сейчас нет ярко выраженного фронта - Украина действует по плану мобильной обороны. Это тактика НАТО и она принципиально отличается от того, что пишут в советских военных учебниках. Нанеся удар по украинским войскам, Россия поразит и свои. Кроме того, российские солдаты потом не смогут пройти по этой зараженной местности - они не оснащены общевойсковыми защитными комплектами, средствами для дезактивации техники и т.п.".

А вот стратегический удар, чисто теоретически, может быть нанесен.

"Такой сценарий у России тоже наверняка есть. Но надо понимать, что любой старт ракет с ядерными боеголовками, независимо от того, куда они направлены, означает незамедлительный ответ: сразу же срабатывает система противоракетной обороны НАТО и оружие стараются уничтожить на взлете. И это означает полномасштабную войну между Россией и НАТО", - говорит Михаил Шейтельман, и напоминает, что американские подводные лодки с противоракетной обороной находятся во всем морях и океанах. Так что вначале нейтрализуются выпущенные ракеты, а потом наносится ответный удар по всем стратегическим объектам.

"Решится ли на это Путин? Как мы видим, он на многое может решиться. Но совсем не факт, что выпущенные ракеты могут куда-то долететь: система противоракетной обороны НАТО на голову выше".

О развитии событий

Какова вероятность, что противостояние обострится до катастрофического? Эксперт считает, что вероятность применения ядерного оружия очень низкая: "Уже две недели назад, когда Россия потерпела фиаско под Киевом, наиболее вероятны были два сценария: или всеобщая мобилизация, или ядерный удар. Но российская сторона выбрала третий: заявила, что будет продавать газ только за рубли…"

Но, к сожалению, отмечает Михаил Шейтельман, ситуация с урегулированием конфликта в принципе близка к тупиковой. Более-менее мирный сценарий возможен лишь в том случае, если в ближайший месяц Украина отстоит Луганскую и Донецкую области, а Россия отступит.

Можно ли остановить войну санкциями? Эксперт считает, что введенные против России санкции прекрасно работают: прошло только чуть больше месяца после начала войны, а в стране большие проблемы экономического характера. А если конфликт продлится год, ситуация усугубится еще больше:

"Они сейчас соберут урожай, но на следующий год им просто нечего будет сеять - у них семенной фонд импортный.

У них нет деталей для комбайнов и машин, поездов и самолетов. Сборочные заводы останавливаются - нет запчастей. Также остановится металлургическое и другое производство: у них нет станков и они не умеют их производить. Российская экономика будет разрушена".

Отметим, что сейчас на подходе новый, еще более жесткий пакет санкций ЕС.

Михаил Шейтельман подчеркивает, что при нынешнем российском политическом режиме прекращение военных действий в Украине, которое вся международная общественность ждет с нетерпением, это будет не мир, а перемирие: "О каком мирном соглашении может идти речь, когда российские войска все равно останутся в Крыму и на Донбассе? Просто Путин наберется сил и будет собирать новую армию для наступления. И все это прекрасно понимают.

Война не закончится, пока существует путинская Россия: и, подчеркну, речь идет не конкретно о лидере, а о режиме в целом".

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