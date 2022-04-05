Михаил Ефремов: "У руководства нашей страны не было другого выхода"

По словам правозащитника, Ефремов хочет уменьшить себе тюремный срок. Он уже отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии - около 15 месяцев. За это время актер не получил ни одного замечания. Кроме того, у него неважное здоровье и трое несовершеннолетних детей на иждивении.
По словам адвоката, Михаил Ефремов до сих пор не может абстрагироваться от последствий аварии - он нормально не спит. Артист знает подробности происходящего в мире.
"Его колония находится очень близко к границе, где идет спецоперация. Ефремов сказал следующее:
"Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас“. Вот практически дословно, что он мне сказал", - цитирует авоката артиста WomanHit.ru.
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