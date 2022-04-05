Вт, 5.04.2022
Это страшно - даже если ты не в Украине, ты все равно в войне украинская беженка об агрессии в Латвии
украинская беженка об агрессии в Латвии

Михаил Ефремов: "У руководства нашей страны не было другого выхода"

Михаил Ефремов ФОТО: Scanpix/EPA/YURI KOCHETKOV

В ближайшее время Верховный суд РФ должен рассмотреть жалобу представителя защиты российского актера Михаила Ефремова. Адвокат артиста Петр Хархорин отметил, что Ефремов хоть и находится в заключении, он знает о подробностях текущей ситуации в мире, пишет WomanHit.ru.

По словам правозащитника, Ефремов хочет уменьшить себе тюремный срок. Он уже отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии - около 15 месяцев. За это время актер не получил ни одного замечания. Кроме того, у него неважное здоровье и трое несовершеннолетних детей на иждивении.

По словам адвоката, Михаил Ефремов до сих пор не может абстрагироваться от последствий аварии - он нормально не спит. Артист знает подробности происходящего в мире.

"Его колония находится очень близко к границе, где идет спецоперация. Ефремов сказал следующее:

"Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас“. Вот практически дословно, что он мне сказал", - цитирует авоката артиста WomanHit.ru.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back