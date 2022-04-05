Михаил Ефремов: "У руководства нашей страны не было другого выхода"

По словам правозащитника, Ефремов хочет уменьшить себе тюремный срок. Он уже отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии - около 15 месяцев. За это время актер не получил ни одного замечания. Кроме того, у него неважное здоровье и трое несовершеннолетних детей на иждивении.