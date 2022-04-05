Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

Владелец украинского зоопарка Feldman Ecopark Александр Фельдман в эмоциональном видео сообщил, что, возможно, придется принять решения об усыплении большинства животных, так как российская армия разрушила зоопарк.

Владелец зоопарка в видеоосообщении заявил: "Сейчас я много встречаюсь с людьми. Мы говорим, стараемся помочь друг другу как материально, так и психологически. У меня часто спрашивают, что происходит с экопарком.

Сегодня я могу сказать харьковчанам, что парка больше нет. После вчерашнего массивного обстрела ракетами парк практически уничтожен. Уничтожены вольеры для животных, уничтожена вся инфраструктура.

Чудом выжили тигры и львы. Очень пострадали их клетки. Эти звери в любой момент могут из них выбраться. В очень печальном состоянии постройка с медведями.

У нас время - до вечера этого дня. Или же этих животных усыпить или же принять решение об их перевозке. Никаких возможностей, никаких надежд перевезти всех животных в другое место нет".

Коллеги Фельмана пытаются найти решение, чтобы часть зверей можно было перевести в более безопасное место.

В сообщении Фельдман со слезами на глазах говорит: "Постараемся спасти маленьких ягуаров, может быть спасем малышей пантеры, но все взрослые животные скорее всего будут усыплены".

Видео: Обращение владельца зоопарка Feldman Ecopark