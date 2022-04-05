Ракеты практически уничтожили украинский зоопарк. Часть животных придется усыпить
Владелец украинского зоопарка Feldman Ecopark Александр Фельдман в эмоциональном видео сообщил, что, возможно, придется принять решения об усыплении большинства животных, так как российская армия разрушила зоопарк.
Владелец зоопарка в видеоосообщении заявил: "Сейчас я много встречаюсь с людьми. Мы говорим, стараемся помочь друг другу как материально, так и психологически. У меня часто спрашивают, что происходит с экопарком.
Сегодня я могу сказать харьковчанам, что парка больше нет. После вчерашнего массивного обстрела ракетами парк практически уничтожен. Уничтожены вольеры для животных, уничтожена вся инфраструктура.
У нас время - до вечера этого дня. Или же этих животных усыпить или же принять решение об их перевозке. Никаких возможностей, никаких надежд перевезти всех животных в другое место нет".
Коллеги Фельмана пытаются найти решение, чтобы часть зверей можно было перевести в более безопасное место.
В сообщении Фельдман со слезами на глазах говорит: "Постараемся спасти маленьких ягуаров, может быть спасем малышей пантеры, но все взрослые животные скорее всего будут усыплены".
Видео: Обращение владельца зоопарка Feldman Ecopark
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