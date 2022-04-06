Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В Риге на улице Даугавпилс медсестра нашла тело пенсионерки, сообщает передача Degpunktā.

Сосед рассказывает, что следователи работали в квартире, во дворе и на участке до вечера. Задержан житель третьего этажа, который, возможно, накануне вечером посещал дом пенсионерки, где они вместе распивали алкоголь.

Сосед рассказывает о тяжком преступлении: "Задержали человека. Просто человек приютил другого человека и его увезли для дачи показаний. Далее там все опечатали. Никто ничего конкретного не знает.

Ей было 84 года, то есть она была уже в возрасте. [Что могло быть мотивом? Украсть пенсионные деньги? - Прим. ред.] Нет, она сама не получала пенсию, то есть не имела наличных денег. Странная смерть. Так просто взять и убить человека, ни за что.

Здесь искали, мне кажется, оружие преступления, потому что все мусорные баки были перевернуты, везде искали. Просто везде".

В Госполиции сообщили о случившемся: "На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, где по подозрению в совершении преступления были задержаны два человека. Начат уголовный процесс. Ведется следствие, выясняются обстоятельства произошедшего и мотивы преступления".

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке