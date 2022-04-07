Звезда "Эйфории" Сидни Суини о реакции своей бабушки на ее постельные сцены

"Я подумала - это же большая голливудская премьера, вы все должны прийти! - рассказывает 24-летняя американская актриса, сыгравшая в сериале Кесси Ховард. - Мы все сидели в кинотеатре, экран был просто огромным. Я не совсем ясно соображала, была слишком взволнована".

Актриса Сидни Суини в сериале "Эйфория" ФОТО: Скриншот/HBO

На вопрос о реакции ее бабушки и дедушки на увиденное Суини передала слова бабушки:

"Она сказала, что у меня лучшая грудь в Голливуде!".

В начале года актриса рассказала изданию The Independent, что просила режиссера Сэма Левинсона даже вырезать часть обнаженной натуры из сериала, что Левинсон и сделал. Сидни призналась, что иногда после съемок откровенных сцен в своих предыдущих кинопроектах чувствовала отвращение. Она также отметила, что участие в таких сериалах, как "Острые предметы" и "Белый лотос", создало о ней чрезмерно сексуализированное впечатление как об актрисе.

Галерея: Сидни Суини

Сериал "Эйфория" после первых скандальных отзывов стал одним из самых просматриваемых продуктов HBO, а также получил ряд наград и номинаций.

Видео: Трейлер второго сезона сериала "Эйфория"