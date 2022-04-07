Сипениеце-Гаваре приютила у себя дома семерых украинских беженцев

Изданию Privātā Dzīve Байба Cипениеце-Гаваре рассказала, что разместила в своем доме две семьи из Львова и Ирпеня - вместе семь человек.

Телеведущая помогла им обзавестись одеждой и оформить документы - получить статус беженца, открыть счет в банке и найти работу.

"Я не претендую на роль психотерапевта, но как могу, разговариваю, подбадриваю их. Эмоции здесь зашкаливают, потому что они регулярно получают новости из дома. Стараюсь повторять, что все будет хорошо.. Я вижу, что им очень важно присутсвие людей рядом. Я веду себя так, как хотела бы, чтобы относились ко мне в такой ситуации", - говорит Сипениеце-Гаваре.

Она говорит, что принятые люди и не предполагали, что в северной стране могут быть такие сердечные люди - их обеспечили медицинской помощью, деревенскими вкусностями и солениями с родного края Байбы. Борщевые вечера и песни также поют на украинском языке.

По последней информации, собранной МВД, с начала войны в Украине 12 920 беженцев получили вид на жительство в Латвии, а 8 722 человека нуждались в жилье. 10 641 человек получили гуманитарные визы и 2 279 разрешений на временное проживание.

Через муниципальные комиссии гражданской защиты в Риге нуждались в жилье 1537 человек, в Лиепае и Южном Курземском крае - 906 человек, а в Юрмале - 760 человек. Всего украинские беженцы обращались в комиссии гражданской защиты за различной помощью 19 247 раз.