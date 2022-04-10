Собчак и Ургант продают имущество в РФ и за что Лобода платила Линдеманну?

На этой неделе российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию из Израиля. Ранее она говорила, что не эмигрировала из России, а просто отправилась на отдых. Правда, ее отпуск длился больше месяца. Теперь же появилась информация о том, что звезда продала свою квартиру за 800 миллионов рублей (по нынешнему курсу это 8,1 млн евро).

Ксения Собчак ФОТО: Кадр из видео

Данную квартиру Ксения Собчак приобрела в конце февраля. Поклонники и желтая пресса предположили, что телеведущая распродает свое имущество в России и планирует в ближайшее время окончательно уехать из России.

Ранее из Израиля вернулся и Иван Ургант. На Первом канале его передача пока не выходит. Появились слухи, что шоумен распродает свое имущество в РФ. Российская актриса Мария Шукшина высказалась в его адрес. Она считает, что Ургант не патриот, раз совершает такие поступки.

Пока ни Иван Ургант, ни Ксения Собчак не комментировали эти слухи.

Иван Ургант ФОТО: Кадр из видео

Продюсер Лободы платила Линдеманну за их "роман"?

Продюсер и концертный директор Кирилл Чибисов рассказал изданию "Комсомольская правда", что действительно было между немецким исполнителем Тиллем Линдеманном и украинской певицей Светланой Лободой. По его словам, это были чисто коммерческие отношения. Чувства были придуманы продюсером Нателлой Крапивиной. Напомним, что сотрудничество они прервали в 2021 году.

Крапивина якобы пустила слух о романе Лободы с немцем для привлечения внимания к своей подопечной.

"Официального подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы "роман" с Лободой", - цитирует Чибисова пресса.

Светлана Лобода ФОТО: скриншот видео с YouTube

Сама Крапивина полтора года назад в интервью Ксении Собчак опровергла эти слухи, отметив, что в этой истории нет никакого пиара: "Я не считаю это продюсерской историей. Это личная жизнь моего артиста. Я бы не хотела вообще эту тему комментировать, потому что мы потом это не согласуем. Но это ее личная история, я в эти истории, правда, не погружаюсь. Но абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было".

Позднее Светлана Лобода подтвердила, что у нее действительно есть возлюбленный, но имени его не назвала. Ходят слухи, что это миллиардер Артур Гранц.