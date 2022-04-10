Собчак и Ургант продают имущество в РФ и за что Лобода платила Линдеманну?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели. На этот раз желтая пресса обсуждала Ксению Собчак, Ивана Урганта и Светлану Лободу.
Ксения Собчак и Иван Ургант продают свое имущество в РФ?
На этой неделе российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию из Израиля. Ранее она говорила, что не эмигрировала из России, а просто отправилась на отдых. Правда, ее отпуск длился больше месяца. Теперь же появилась информация о том, что звезда продала свою квартиру за 800 миллионов рублей (по нынешнему курсу это 8,1 млн евро).
Данную квартиру Ксения Собчак приобрела в конце февраля. Поклонники и желтая пресса предположили, что телеведущая распродает свое имущество в России и планирует в ближайшее время окончательно уехать из России.
Ранее из Израиля вернулся и Иван Ургант. На Первом канале его передача пока не выходит. Появились слухи, что шоумен распродает свое имущество в РФ. Российская актриса Мария Шукшина высказалась в его адрес. Она считает, что Ургант не патриот, раз совершает такие поступки.
Пока ни Иван Ургант, ни Ксения Собчак не комментировали эти слухи.
Продюсер Лободы платила Линдеманну за их "роман"?
Продюсер и концертный директор Кирилл Чибисов рассказал изданию "Комсомольская правда", что действительно было между немецким исполнителем Тиллем Линдеманном и украинской певицей Светланой Лободой. По его словам, это были чисто коммерческие отношения. Чувства были придуманы продюсером Нателлой Крапивиной. Напомним, что сотрудничество они прервали в 2021 году.
Крапивина якобы пустила слух о романе Лободы с немцем для привлечения внимания к своей подопечной.
"Официального подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы "роман" с Лободой", - цитирует Чибисова пресса.
Сама Крапивина полтора года назад в интервью Ксении Собчак опровергла эти слухи, отметив, что в этой истории нет никакого пиара: "Я не считаю это продюсерской историей. Это личная жизнь моего артиста. Я бы не хотела вообще эту тему комментировать, потому что мы потом это не согласуем. Но это ее личная история, я в эти истории, правда, не погружаюсь. Но абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было".
Позднее Светлана Лобода подтвердила, что у нее действительно есть возлюбленный, но имени его не назвала. Ходят слухи, что это миллиардер Артур Гранц.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!