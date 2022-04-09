"Что они делали 8 лет?" Мнения украинок в Латвии о россиянах, латышах и Зеленском

Ее коллега Евгения Лагода считает, что в России тоже есть люди, которые "все понимают". В то же время Кристина Лось добавляет, что рационально старается понять тех, кто в России молчит, но становится все сложнее. "После того, как ты слышишь, как мужчина, которому 60 лет, плачет, видишь фотографии детей, ты уже не хочешь понимать людей.

Тут очень субъективно. Для меня то, что они молчат, - это бездействие. Для меня это соучастники. (...) Если бы вышло 45 млн человек, "Беркут" [спецназ - Прим.ред.] не вышел бы и их не забрал.

У меня в голове не укладывается, как можно просто молчать и закрывать на это глаза".

Можно ли упрекать и оппозиционно настроенных россиян, которые осуждают агрессию России в Украине? По мнению Кристины, соучастники - все. "Я понимаю, что это прозвучит жестоко, но что они делали 8 лет? Как они спрашивают у нас. Почему они не выходили тоже. Значит их все устраивало?".

"Каждый народ получает того президента, которого он заслуживает. И то, что сейчас каждый русский оказался в ситуации, когда и дома он не свой и там он чужой - это случилось не за один день и не за одни выборы, и не за одни перевыборы. Люди постоянно допускали, что к власти приходит именно этот президент. Это длится не год и не два. И они с этим соглашались", - добавляет Виктория.

"Я ловлю себя на мысли, что русская армия пришла "спасать" нас, а получилось так, что мы спасем Россию", - заключает Кристина.

Какой увидели Латвию?

За полтора месяца, проведенных в Латвии, главный вывод девушек, что здесь они чувствуют себя как дома. "Потому что у вас очень маленькая, уютная страна. (...) Это такая маленькая страна и население не такое большое, и вы умеете "копать вглубь". Вы глубокие до невозможности. Вместо того, чтобы идти и завоевывать территорию, вы изучаете самих себя, свою душу. Типичный латыш для меня - это человек скрытный, он весь в себе. Но как только ты покажешь ему, что ты настроен к нему хорошо, он начинает открываться тебе и ты оказываешься в шоке, насколько это глубокий и хороший человек", - говорит Евгения.

Кристина рассказывает, что в Латвии им встречались только хорошие люди: "Настолько все открытые, каждый нам чем-то помогал. И люди к нам очень тепло относятся. При этом я хочу подчеркнуть, что мы не спекулируем на том, что мы беженцы. Мы работаем, мы не брали пособия, никакие деньги. Мы снимаем квартиру за свой счет, по рыночной цене. Мы работаем и пытаемся сами всего добиваться".