Сб, 9.04.2022
Публичное признание - это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя свое тело, а принимая. Спасибо, что выслушали. Это был мой каминг-аут. Анна Седокова, певица
Анна Седокова, певица

"Что они делали 8 лет?" Мнения украинок в Латвии о россиянах, латышах и Зеленском

24 февраля Кристина проснулась от того, что в доме кто-то плачет. Так она узнала, что на ее родине началась война. Эта новость застала ее в Москве, куда она приехала вместе с коллегами Викторией и Евгенией для съемок реалити-проекта. Спустя буквально сутки девушки оказались в Латвии, спустя несколько дней - в команде TVNET GRUPA и ReTV. 

Виктория Дудченко, Евгения Лагода и Кристина Лось стали гостьями очередного эфира дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Проговорили с девушками важные вопросы о россиянах, латышах и украинцах.

Насколько аудитория в России готова слышать украинцев?

"Люди, с которыми мы работали, говорили нам: "Уезжайте, просто уезжайте. Давайте передавать дела, другие люди пусть снимают. Вам нужно уезжать", - вспоминает Виктория Дудченко. По ее мнению, достучаться до россиян отчасти можно, но таких людей мало.

"Я за всю свою жизнь никогда не испытывала такого презрения, такой злости к этой стране и этим людям. Есть война, воюют солдаты. Но не Путин насиловал женщин. Это был выбор людей, которые пришли в Бучу и другие города.

Да, может быть оккупация, стрельба в военных. Но то зверство, которое происходило последнее время, - это выбор каждого человека, каждого русского, каждого мужчины, который находился там. И этому нет прощения.

(...) Это боль, это ненависть, это презрение растянется. Ни мое поколение, ни поколение моих детей не сядет за стол с людьми, которые находятся в России, и теми, кто придерживаются этой политики", - убеждена Виктория.

Ее коллега Евгения Лагода считает, что в России тоже есть люди, которые "все понимают". В то же время Кристина Лось добавляет, что рационально старается понять тех, кто в России молчит, но становится все сложнее. "После того, как ты слышишь, как мужчина, которому 60 лет, плачет, видишь фотографии детей, ты уже не хочешь понимать людей. 

Тут очень субъективно. Для меня то, что они молчат, - это бездействие. Для меня это соучастники. (...) Если бы вышло 45 млн человек, "Беркут" [спецназ - Прим.ред.] не вышел бы и их не забрал.

У меня в голове не укладывается, как можно просто молчать и закрывать на это глаза".

Можно ли упрекать и оппозиционно настроенных россиян, которые осуждают агрессию России в Украине? По мнению Кристины, соучастники - все. "Я понимаю, что это прозвучит жестоко, но что они делали 8 лет? Как они спрашивают у нас. Почему они не выходили тоже. Значит их все устраивало?".

"Каждый народ получает того президента, которого он заслуживает. И то, что сейчас каждый русский оказался в ситуации, когда и дома он не свой и там он чужой - это случилось не за один день и не за одни выборы, и не за одни перевыборы. Люди постоянно допускали, что к власти приходит именно этот президент. Это длится не год и не два. И они с этим соглашались", - добавляет Виктория.

"Я ловлю себя на мысли, что русская армия пришла "спасать" нас, а получилось так, что мы спасем Россию", - заключает Кристина.

Какой увидели Латвию?

За полтора месяца, проведенных в Латвии, главный вывод девушек, что здесь они чувствуют себя как дома. "Потому что у вас очень маленькая, уютная страна. (...) Это такая маленькая страна и население не такое большое, и вы умеете "копать вглубь". Вы глубокие до невозможности. Вместо того, чтобы идти и завоевывать территорию, вы изучаете самих себя, свою душу. Типичный латыш для меня - это человек скрытный, он весь в себе. Но как только ты покажешь ему, что ты настроен к нему хорошо, он начинает открываться тебе и ты оказываешься в шоке, насколько это глубокий и хороший человек", - говорит Евгения.

Кристина рассказывает, что в Латвии им встречались только хорошие люди: "Настолько все открытые, каждый нам чем-то помогал. И люди к нам очень тепло относятся. При этом я хочу подчеркнуть, что мы не спекулируем на том, что мы беженцы. Мы работаем, мы не брали пособия, никакие деньги. Мы снимаем квартиру за свой счет, по рыночной цене. Мы работаем и пытаемся сами всего добиваться".

Девушки осознают и подчеркивают, что в Латвию приехали женщины с детьми, чьи мужья воюют, и им помощь нужнее. 

О русском языке в Украине

Кристина из русско-украинской семьи. Она придерживалась принципа - если кто-то с ней говорил на русском, отвечала на русском, если кто-то говорил на украинском, общалась на украинском.

"Раньше в моем опыте никогда не было такого, что как-то разделялось, что если ты говоришь на русском, то ты не украинец. Но сейчас, если честно, видя все что происходит, люди хотят идентифицировать себя через язык.

И даже те, кто плохо говорит на украинском, стараются говорить на нем.

Осознание себя по национальности происходит через язык".

В Латвии такой позиции последовательно придерживается президент Эгил Левитс. По мнению Евгении, это правильный подход: "Мы вот с чем столкнулись. Я из семьи, где говорили на украинском языке, я с западной Украины. Проблемы в этом никогда не было. У меня есть друзья, которые говорят на русском.

Просто почему-то я знаю русский язык, хотя я украинка и мой родной язык украинский. 

И для меня было странно, что есть люди, которые живут в Латвии и не изъявляют желания учить язык страны. (...) Это же ментальный код. Это помогает понять суть, нюансы культуры".

Есть ли в Украине люди, которые не знают украинского языка? По мнению девушек, "уже нет!". 

"Люди всегда знали украинский язык. Я не встречала людей, которые хотя бы немного не понимали и не могли говорить".

В то же время девушки признают, что во многом помогает схожесть русского и украинского языка.

На каком языке образование в Украине? По словам Виктории, оно уже давно не билингвальное. "Есть факультативные занятия. Есть русские школы (их мало), где обучение проходит на русском языке.

Но государственно образование, учебники, программы экзамены, все украинизировано".

В Киеве все еще есть несколько школ для русскоязычных детей послов, для детей тех, кто только приехал и не знает языка. "Но это исключительный пример, все остальное образование - на украинском языке", - поясняет Виктория.

Несколько иначе выглядит ситуация в СМИ. По словам Евгении, после 2014 года стали внимательно заниматься этим вопросом и ввели квоты на телевидении и радио - соотношение 70 на 30 украинского и русского языка. При этом вполне нормальная ситуация, когда приглашенный гость говорит на русском, а ведущие - на украинском. Информация в таком случае не титруется, не делается перевод.

Об антиукраинских настроениях в Латвии 

Когда RUS TVNET сообщил в социальных сетях, что к команде присоединились украинские журналистки, восторга у комментаторов это не вызвало. "Я читала, что мы отбираем работу у кого-то, лучше отдали бы вакансию другому... Поверьте, мы не приехали сюда зарабатывать деньги. Мы не приехали сюда забрать у вас что-то. У нас дома тоже хорошо. В Киеве средняя зарплата в нашей сфере - примерно 1000 евро или долларов. Как только дома будет безопасно, мы сразу же вернемся домой, мы не претендуем не на чье место", - говорит Евгения.

Виктория в Латвии столкнулась с тем, что беженцам отказывают сдать жилье. Она приняла в Латвии свою тетю и сестру с Чернигова и искала для них квартиру: "Я получила три отказа за три дня, только потому что мы с Украины. При этом я работаю, у меня есть накопления и счета. (...)

Одна женщина просто не взяла трубку и написала что "мы не хотим сдавать украинцам жилье".

Тех жителей Латвии, кто настроен пророссийски и считает ужасы войны в Украине постановочными, журналистки приглашают к себе на родину. 

"Пусть каждый, кто не верит, приедет и посмотрит. Мне больно об этом говорить, расстрелянные дети и изнасилованные женщины, и мы говорим еще о том, фейк это или нет. (...) Умный человек всегда в чем-то сомневается, а тот, кто поддался пропаганде, у него есть только один взгляд, на него надели шоры и если он посмотрит чуть дальше, то у него разрушится его мир", - считает Евгения.

Об отношении к Зеленскому

Кристина признается, что была "порохоботом" [человеком поддерживающим Порошенко - Прим.ред.]. "У меня все семья голосовала за Порошенко. Я вообще не понимала, как мои друзья и знакомые голосовали за Зеленского. Понятно, что мы не хотели ссориться из-за политики. Мы уважаем выбор другого, но когда я увидела, что он победил, у меня был шок. До войны я его не воспринимала как президента. Мне было стыдно, что у меня президент комик.

Получилось как в книжках - мой антигерой для мня стал героем. (...) Я горжусь, что у меня такой президент - смелый открытый, который чувствует и живет с людьми. (...)

Я могу смело сказать, я горжусь, что мой президент Владимир Зеленский.

Он доказал не только словами, а доказывает каждый день делами. (...) Он всегда с народом", - теперь считает Кристина. 

Виктория же изначально подходила к этому вопросу как к авантюре. "Зеленский - это человек моего возраста, из креативной среды, который смог создать бизнес. Я отнеслась к нему как к молодому бизнесмену, который любит пошутить. (...) Это самый медийный президент в мире. Каждое поздравление, которое выходило от президента в Украине, - это было кино, это было всегда по-новому. Парады срежиссированные, это было новое современное дыхание. Это человек нашего времени".

Евгения убеждена, что выигрыш Украины в информационной войне во многом обусловлен тем, что президент - бывший шоумен. "Раньше я тоже думала, как это так, мой президент, который снимался в [сериале] "Слуга народа", бегал по супермаркету в костюме женщины, как он будет ездить и представлять нас на делегациях. Я ошибалась. Теперь, когда я смотрю каждое выступление перед Европейским парламентом, перед США все мы гордимся им как президентом.

Он олицетворение того народа, которому тут жить, а не 70-летний дед, который сидит в бункере".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости