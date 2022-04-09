"Что они делали 8 лет?" Мнения украинок в Латвии о россиянах, латышах и Зеленском

О русском языке в Украине
Кристина из русско-украинской семьи. Она придерживалась принципа - если кто-то с ней говорил на русском, отвечала на русском, если кто-то говорил на украинском, общалась на украинском.
"Раньше в моем опыте никогда не было такого, что как-то разделялось, что если ты говоришь на русском, то ты не украинец. Но сейчас, если честно, видя все что происходит, люди хотят идентифицировать себя через язык.
И даже те, кто плохо говорит на украинском, стараются говорить на нем.
Осознание себя по национальности происходит через язык".
В Латвии такой позиции последовательно придерживается президент Эгил Левитс. По мнению Евгении, это правильный подход: "Мы вот с чем столкнулись. Я из семьи, где говорили на украинском языке, я с западной Украины. Проблемы в этом никогда не было. У меня есть друзья, которые говорят на русском.
Просто почему-то я знаю русский язык, хотя я украинка и мой родной язык украинский.
И для меня было странно, что есть люди, которые живут в Латвии и не изъявляют желания учить язык страны. (...) Это же ментальный код. Это помогает понять суть, нюансы культуры".
Есть ли в Украине люди, которые не знают украинского языка? По мнению девушек, "уже нет!".
"Люди всегда знали украинский язык. Я не встречала людей, которые хотя бы немного не понимали и не могли говорить".
В то же время девушки признают, что во многом помогает схожесть русского и украинского языка.
На каком языке образование в Украине? По словам Виктории, оно уже давно не билингвальное. "Есть факультативные занятия. Есть русские школы (их мало), где обучение проходит на русском языке.
Но государственно образование, учебники, программы экзамены, все украинизировано".
В Киеве все еще есть несколько школ для русскоязычных детей послов, для детей тех, кто только приехал и не знает языка. "Но это исключительный пример, все остальное образование - на украинском языке", - поясняет Виктория.
Несколько иначе выглядит ситуация в СМИ. По словам Евгении, после 2014 года стали внимательно заниматься этим вопросом и ввели квоты на телевидении и радио - соотношение 70 на 30 украинского и русского языка. При этом вполне нормальная ситуация, когда приглашенный гость говорит на русском, а ведущие - на украинском. Информация в таком случае не титруется, не делается перевод.
Об антиукраинских настроениях в Латвии
Когда RUS TVNET сообщил в социальных сетях, что к команде присоединились украинские журналистки, восторга у комментаторов это не вызвало. "Я читала, что мы отбираем работу у кого-то, лучше отдали бы вакансию другому... Поверьте, мы не приехали сюда зарабатывать деньги. Мы не приехали сюда забрать у вас что-то. У нас дома тоже хорошо. В Киеве средняя зарплата в нашей сфере - примерно 1000 евро или долларов. Как только дома будет безопасно, мы сразу же вернемся домой, мы не претендуем не на чье место", - говорит Евгения.