4 сезона Алексея Балабанова. Как менялся и вновь стал популярен главный режиссер новой России

Впрочем, все это неудивительно - ностальгия по застойному СССР в России появилась едва ли не сразу после его исчезновения, на что "Груз" стал необходимым и даже естественным ответом - лекарством от запущенной болезни. И, как у всякого действенного медикамента (главным героем следующего фильма Балабанова "Морфий" стал как раз врач), его влияние на неподготовленный организм вылилось в болезненную реакцию - шока, отрицания, ненависти к авторам. Кошмар, разворачивавшийся на экране, к концу фильма не исчезал, ровно как внутри людей зловонным мертвецом, отравляя все вокруг, продолжает лежать гниющий Советский Союз. Лучше всего про "Груз 200", пожалуй, сказал классик советского кино, автор "Белорусского вокзала" Андрей Смирнов: "Все мы давно были обязаны снять подобный фильм. Но только у Балабанова хватило мужества и таланта это сделать".

Балабанов никогда не был режиссером-оптимистом. Но после Кармадона каждый его фильм оказался наполнен ощущением фатума - неизбежного трагического конца, движения к гибели. Впереди же режиссера ожидал еще один удар - ему сообщили о смертельной болезни.

V Зима

Смерть, пророчества, минимализм

Колокольня счастья в фильме "Я тоже хочу" ФОТО: Скриншот из видео

"Я знаю, что не долго проживу", - обмолвился как-то режиссер еще после премьеры "Груза 200". Последние фильмы Балабанова - "Кочегар" и "Я тоже хочу" формируют некую дилогию прощания. Главный герой первого заметно похож на самого режиссера, во втором же Балабанов и вовсе появляется на экране в роли самого себя. Появляется, чтобы через минуту умереть. Смерть эта в равной степени и осмысленна, и случайна - ровно как в жизни.

До самого конца Балабанов обдумывал новые проекты - один про молодость Сталина, другой - метафоричная фантасмагория "Мой брат умер". Но вряд ли точку в жизни постановщика можно было поставить ярче, чем это сделано в "Я тоже хочу". Там герои путешествовали к мистической Колокольне счастья в надежде попасть на планету, где всем хорошо. Либо умереть - живым Колокольня никого не отпускает. Своему персонажу Балабанов шанса на спасения не дал. Но настоящая покосившаяся колокольня, где проходили съемки, рухнула на сороковой день после смерти режиссера. Эффектный финал.

VI ...и снова весна

Быков, Дудь, война в Украине

Алексей Балабанов ФОТО: Скриншот из видео

Алексей Балабанов умер в возрасте 54 лет в мае 2013-го, до перехода России в новую, пост-крымскую реальность. Им начались российские 90-е и закончились 2000-е. Многие сходились во мнении, что значимость постановщика для России со временем будет только возрастать. Так и произошло - режиссер Юрий Быков посвятил Балабанову своего "Дурака", Юрий Дудь снял большой документальный фильм, а Алексей Чадов сделал негласное продолжение "Войны".

Новый, на этот раз сомнительный виток популярности режиссеру принесла война в Украине, после начала которой российский кинорынок покинули крупнейшие кинопрокатчики индустрии. На волне патриотического "не очень-то и хотелось" кинотеатры РФ стали заполнять советской классикой и российским патриотическим кино, среди которого оказались и несколько работ Балабанова.

О том, поддержал бы режиссер войну или нет, споры не утихают до сих пор, а железные аргументы можно найти у каждой из сторон. Балабанов, вольно или невольно, остается брендом российского шовинизма, искренней ненависти к Западу, веры в исключительность русского народа.

Но это не весь Балабанов. Знаково, что в повторный прокат не пустили его "Груз 200" - фильм, который даже сейчас способен дать множество ответов на происходящее с Россией. Диагноз, который Балабанов дал своему Отечеству в 2007 году, сейчас, кажется, лишь подтвердился - мертвечина его страну до сих пор интересуют куда больше, чем живые люди.