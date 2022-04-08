Хотят запретить пикеты ближе 200 метров от памятников, прославляющих Советскую армию

Ранее Сейм также принял такие поправки в Закон о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий. Как отмечают авторы законопроекта, такие же ограничения в отношении организации митингов, шествий и пикетов необходимы для защиты демократического государственного строя и ограничения проявлений идеологии, которая считается угрозой демократической правовой системе и безопасности Латвии.

Поправки в закон призваны запретить использовать на митингах и пикетах, флаги бывшего СССР, бывшего СССР и нацистской Германии, даже в стилизованном виде. Одежды, используемой для обозначения принадлежности к вооруженным силам и правоохранительным органам (репрессивным органам), элементов такой одежды , в том числе в стилизованном виде, набор которых по своему внешнему виду позволяет идентифицировать указанные вооруженные силы или репрессивные органы, гербы и гимны, нацистскую свастику, знаки отличия СС, георгиевскую ленту и советские символы - серп и молот с пятиконечной звездой.

Исключение составляют случаи, когда их целью не является прославление тоталитарных режимов или оправдание уголовных преступлений, либо они используются в образовательных, научных или художественных целях.

Также планируется запретить пропаганду и прославление мероприятий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов, включая дни рождения лиц, представляющих эти идеологии, дни памяти сражений и побед, дни прославления оккупации свободных и независимых государств. Кроме того планируется запретить использование символов, в том числе стилизованных, обозначающем военную агрессию и военные преступления.

"Этими поправками в закон наша страна не только обращается к пропаганде войны, насилия, идеологии нацизма и коммунизма, но и выражает свою солидарность с Украиной, показывая свою позицию против агрессии России", - депутат Янис Бутанс.

Поправки к закону также планируют расширить право органов местного самоуправления запрещать проведение мероприятия, предусмотрев, что оно может быть запрещено также в том случае, если будет установлено, что мероприятие будет пропагандировать нацистскую и коммунистическую идеологию, военную пропаганду, военную агрессию, ненависть и рознь.