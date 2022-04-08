Аврил Лавин выходит замуж в третий раз
37-летняя канадская певица Аврил Лавин приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда - 35-летнего рэпера Mod Sun. Об этом она рассказала в соцсетях.
37-летняя канадская певица Аврил Лавин приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда - 35-летнего рэпера Mod Sun. Об этом она рассказала в соцсетях.
Аврил Лавин опубликовала серию снимков с помолвки в Париже, в момент когда Mod Sun задал ей тот самый вопрос, встав на колено прямо возле Эйфелевой башни. На фото артист торжественно надел ей на безымянный палец кольцо с камнем в форме сердца.
"Да! Я люблю тебя навсегда", - подписала она снимки.
Mod Sun тоже поделился романтичными кадрами.
"В тот день, когда мы встретились, я знал, что это ты. Вместе навсегда, до конца наших дней. Мне приснился сон, в котором я сделал предложение в Париже. Я достал кольцо и попросил тебя надеть его. Я стоял на одном колене, когда смотрел в твои глаза. Ты слишком прекрасна, чтобы мои слова могли описать. Я схватил тебя за руку и сделал последний вдох… Я сказал: "Ты выйдешь за меня замуж?". Она сказала "Да". Я люблю тебя, Аврил", - написал Mod Sun.
Напомним, пара вместе примерно год. Музыканты сблизились, пока работали над альбомом Аврил Лавин Love Sux.
Аврил с 2006 по 2009 год была замужем за вокалистом Sum 41 Дериком Уибли, а в 2013-2015 годах жила в браке с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером.
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