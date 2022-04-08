Аврил Лавин выходит замуж в третий раз

"В тот день, когда мы встретились, я знал, что это ты. Вместе навсегда, до конца наших дней. Мне приснился сон, в котором я сделал предложение в Париже. Я достал кольцо и попросил тебя надеть его. Я стоял на одном колене, когда смотрел в твои глаза. Ты слишком прекрасна, чтобы мои слова могли описать. Я схватил тебя за руку и сделал последний вдох… Я сказал: "Ты выйдешь за меня замуж?". Она сказала "Да". Я люблю тебя, Аврил", - написал Mod Sun.