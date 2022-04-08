Зеленский: Российские войска обстреляли вокзал в Краматорске
Владимир Зеленский в свое Telegram-канале заявил, что в пятницу, 8 апреля, российские войска обстреляли вокзал в Краматорске ракетой "Точка-У".
Владимир Зеленский в свое Telegram-канале заявил, что в пятницу, 8 апреля, российские войска обстреляли вокзал в Краматорске ракетой "Точка-У".
"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - написал Владимир Зеленский.
В свою очередь глава правления "Укрзализныця" Александр Камышин подтверждает сведения о 30 погибших и более 100 раненых, пишет Русская служба BBC.
По данным украинских властей, в тот момент там находились тысячи людей, которые хотели эвакуироваться.
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