Пт, 8.04.2022
Я благодарна коллегам, они очень поддерживают. И не могу не поблагодарить всех жителей Латвии, которые помогают нам и поддерживают Украину. Наталья Тимощук, врач из Украины, которая начала работать в Латвии
Наталья Тимощук, врач из Украины, которая начала работать в Латвии

Зеленский: Российские войска обстреляли вокзал в Краматорске

Последствия обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске. ФОТО: HERVE BAR

Владимир Зеленский в свое Telegram-канале заявил, что в пятницу, 8 апреля, российские войска обстреляли  вокзал в Краматорске ракетой "Точка-У". 

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - написал Владимир Зеленский.

В свою очередь глава правления "Укрзализныця" Александр Камышин подтверждает сведения о 30 погибших и более 100 раненых, пишет Русская служба BBC.

По данным украинских властей, в тот момент там находились тысячи людей, которые хотели эвакуироваться.

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