Pink Floyd записали песню с Андреем Хлывнюком из "Бумбокса"

Музыканты Pink Floyd использовали в треке вокальный фрагмент выступления Андрея Хлывнюка ("Бумбокс") на Софийской площади в Киеве с песней "Ой у лузі червона калина". Название Hey Hey Rise Up отсылает к строчкам этой песни: "А ми тую червону калину піднімемо / А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!".

Hey Hey Rise Up - это первый оригинальный трек Pink Floyd с 1994 года. В 1994 году вышел альбом The Division Bell, а в 2014 году альбом The Endless River, но на нем был использован в основном материал, записанный ранее.