Pink Floyd записали песню с Андреем Хлывнюком из "Бумбокса"

Музыканты Pink Floyd использовали в треке вокальный фрагмент выступления Андрея Хлывнюка ("Бумбокс") на Софийской площади в Киеве с песней "Ой у лузі червона калина". Название Hey Hey Rise Up отсылает к строчкам этой песни: "А ми тую червону калину піднімемо / А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!".

"Мы, как и многие другие, испытываем ярость и разочарование от этого подлого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее жителей одной из крупнейших мировых держав", - заметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор. Напомним, что у музыканта есть родственники с украинскими корнями.

Hey Hey Rise Up - это первый оригинальный трек Pink Floyd с 1994 года. В 1994 году вышел альбом The Division Bell, а в 2014 году альбом The Endless River, но на нем был использован в основном материал, записанный ранее.

Для скачивания Hey Hey Rise Up будет доступна в полночь (по Гринвичу). Клип на нее снял британский режиссер Мат Уайткросс.

Видео: Pink Floyd - Hey Hey Rise Up