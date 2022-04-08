Пт, 8.04.2022
Я благодарна коллегам, они очень поддерживают. И не могу не поблагодарить всех жителей Латвии, которые помогают нам и поддерживают Украину. Наталья Тимощук, врач из Украины, которая начала работать в Латвии
Наталья Тимощук, врач из Украины, которая начала работать в Латвии

В Москве полиция задержала напавшего на главреда "Новой газеты"

Дмитрий Муратов. ФОТО: Håkon Mosvold Larsen

Полицейские задержали в Москве подозреваемого, который вчера облил краской главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, сообщает интернет сайт журнала Esquire

По сообщениям СМИ задержанным оказался 36-летний мужчина. Сейчас он находится в отделе полиции.

В свою очередь врачи диагностировали у Муратова ожог глаз и конъюнктивы. Роговица глаз не пострадала. 

Ранее уже сообщалось, что выпуск газеты "на сайте, в сетях и на бумаге" приостанавливается до окончания "специальной операции на территории Украины".

О таком решении было объявлено вскоре после того, как "Новая газета" получила второе за год письменное предупреждение о нарушениях от Роскомнадзора. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

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