В Москве полиция задержала напавшего на главреда "Новой газеты"

По сообщениям СМИ задержанным оказался 36-летний мужчина. Сейчас он находится в отделе полиции.

В свою очередь врачи диагностировали у Муратова ожог глаз и конъюнктивы. Роговица глаз не пострадала.

Ранее уже сообщалось, что выпуск газеты "на сайте, в сетях и на бумаге" приостанавливается до окончания "специальной операции на территории Украины".

О таком решении было объявлено вскоре после того, как "Новая газета" получила второе за год письменное предупреждение о нарушениях от Роскомнадзора. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.