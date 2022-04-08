В Москве полиция задержала напавшего на главреда "Новой газеты"
Полицейские задержали в Москве подозреваемого, который вчера облил краской главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, сообщает интернет сайт журнала Esquire
Полицейские задержали в Москве подозреваемого, который вчера облил краской главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, сообщает интернет сайт журнала Esquire
По сообщениям СМИ задержанным оказался 36-летний мужчина. Сейчас он находится в отделе полиции.
В свою очередь врачи диагностировали у Муратова ожог глаз и конъюнктивы. Роговица глаз не пострадала.
Ранее уже сообщалось, что выпуск газеты "на сайте, в сетях и на бумаге" приостанавливается до окончания "специальной операции на территории Украины".
О таком решении было объявлено вскоре после того, как "Новая газета" получила второе за год письменное предупреждение о нарушениях от Роскомнадзора. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.
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