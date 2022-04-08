Евросоюз и Великобритания также вводят санкции против дочерей Путина

Дочери Путина включены в обновленный список лиц, чьи активы были заморожены и которым запрещен въезд в страны ЕС.
Аналогичные меры были введены США два дня назад.
ЕС принял решение о введении пятого пакета санкций в отношении России после появления доказательств зверств российских войск в оккупированной Киевской области, включая пытки и массовые убийства мирных жителей.
В дополнение к санкциям против физических лиц ЕС также утвердил эмбарго на импорт угля.
Это первые санкции, наложенные на прибыльную энергетическую отрасль России в результате путинской войны, и они оцениваются в четыре миллиарда евро в год, заявил председатель ЕС.
ЕС уже начал работу над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти.
Санкции также вводит Великобритания
Расширяя санкции в против Москвы в связи с ее агрессией в Украине, Великобритания в пятницу также ввела санкции в отношении дочерей президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает МИД Великобритании.
МИД направил санкции против "роскошного образа жизни ближайшего окружения Кремля", введя их в отношении дочерей Путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, а также дочери Лаврова Екатерины Винокуровой.
С тех пор как 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических и юридических лиц, в том числе 76 олигархов.
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