Минюст РФ объявил рэпера Face "иностранным агентом"

Face прокомментировал решение министерства: "Спасибо за лучший подарок на день рождения! Первый рэпер-иноагент! Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", - заявил музыкант.

Всего Минюст РФ добавил в реестр еще шесть человек: журналистка "Новой газеты" Ирина Борухович (писала под псевдонимом Тумакова), юрист Марк Фейгин, журналистка "Idel.Реалии" Екатерина Маяковская, писатель, поэт, журналист "Радио Свобода" Андрей Филимонов и историк Дмитрий Дубровский.

В министерстве юстиции не назвали причину включения упомянутых людей в реестр "иностранных агентов". Известно, что в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента" включена красноярская организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций "Интерра".

Минюст РФ ведет реестр СМИ - "иностранных агентов" с 2017 года. В него включены уже 133 издания с отдельными людьми. Большинство вошли в список в 2021 году. Реестр НКО - "иноагентов" существует с 2014 года, в списке - 75 организаций.

В конце марта 2022 года Face дал интервью Юрию Дудю о том, что изменилось за четыре с половиной года после прошлого разговора. Они также поговорили про ситуацию в мире, войну в Украине и эмиграцию.

"Я не готов жить в стране, которая воюет с Украиной", - заявил Face. Сейчас он живет за границей, где планирует продолжить свое творчество. Зарабатывать артист собирается "на стримингах и концертах". Напомним, музыкант удалил свои треки с российских стриминговых платформ, но оставил на других.