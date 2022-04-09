Отец Филиппа Киркорова в реанимации

Известно, что Бедрос Киркоров госпитализирован в московскую клинику имени Вишневского. У него диагностирована хроническая сердечная недостаточность. Он находится под наблюдением врачей и проходит необходимое лечение.

Журналисты со ссылкой на представителей артиста отмечают, что самочувствие Бедроса Киркорова ухудшилось после повторного заражения Covid-19. Болезнь протекала в легкой форме, а после возникли осложнения на сердце.

В последнее время отца Филиппа Киркорова часто беспокоят проблемы со здоровьем. Ранее он находился в санатории. Там ему помогли подлечить сердце. Вскоре мужчина даже отправился на гастроли.

Бедрос Киркоров - болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист РФ. Записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи "Мелодия" выпустила большой диск из 12 песен и 10 маленьких пластинок. Первой подготовленной Киркоровым партией была ария Альфреда в опере Дж. Верди "Травиата". Бедрос Киркоров выступал вместе с сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими.