Сб, 9.04.2022
Знаю, что они стреляли в наш дом, сломали ворота, вытащили некоторых наших соседей. Не знаю, что там происходит сейчас, мы не можем ни с кем связаться. Это ужасно, когда твои родные бегают прятаться в подвал. Александр Усик, украинский боксёр
Александр Усик, украинский боксёр

Отец Филиппа Киркорова в реанимации

8 апреля СМИ сообщили, что 89-летнего Бедроса Киркорова госпитализировали. Отец Филиппа Киркорова находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет StarHit.ru. 

Известно, что Бедрос Киркоров госпитализирован в московскую клинику имени Вишневского. У него диагностирована хроническая  сердечная недостаточность. Он находится под наблюдением врачей и проходит необходимое лечение.

Журналисты со ссылкой на представителей артиста отмечают, что самочувствие Бедроса Киркорова ухудшилось после повторного заражения Covid-19. Болезнь протекала в легкой форме, а после возникли осложнения на сердце. 

В последнее время отца Филиппа Киркорова часто беспокоят проблемы со здоровьем. Ранее он находился в санатории. Там ему помогли подлечить сердце. Вскоре мужчина даже отправился на гастроли.

Бедрос Киркоров -  болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист РФ. Записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи "Мелодия" выпустила большой диск из 12 песен и 10 маленьких пластинок. Первой подготовленной Киркоровым партией была ария Альфреда в опере Дж. Верди "Травиата". Бедрос Киркоров выступал вместе с сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими. 

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