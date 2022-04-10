Вс, 10.04.2022
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Анна Седокова, певица

В России учительница показала детям антивоенное видео. Ее оштрафовали и уволили

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В России учительница была уволена с работы и оштрафована после того, как показала своим ученикам антивоенное видео, сообщает портал Apollo со ссылкой на Bussines Insider.

Марина Дуброва рассказала изданию The New York Times, что показала восьмиклассникам антивоенное видео на YouTube. После этого группа из нескольких девочек спросила учительницу о войне.

Дуброва - учитель английского языка и живет на Сахалине. Она сказала девочкам, что Украина - отдельное государство. На что девочки ответили: "Больше нет!"

Спустя несколько дней в школу явилась полиция, так как в суд было подано видео с урока, которое снял один из учеников.

Женщину оштрафовали на эквивалентную 400 долларам сумму за дискредитацию вооруженных сил РФ, а также уволили с работы за "ненормальное поведение".

"Они все словно сошли с ума", - сказала о войне России в Украине учительница.

По информации The New York Times, поступают сообщения о том, что жители России один за другим выступают против войны, которую Владимир Путин назвал "военной операцией".

Ранее Путин заявил, что российское общество стоит "очистить" от людей, которые не поддерживают Украину и поддерживают Запад.

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