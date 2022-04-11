Стакис: памятник в Парке победы признан небезопасным

В заключении Департамента городского развития Рижской думы констатировано, что у комплекса памятников в Парке победы ухудшилось техническое состояние, и это считается небезопасным для жителей.

С учетом констатированного, Рижское агентство памятников в понедельник оградит комплекс памятников до принятия дальнейших решений, сообщили представители Рижской думы.

Как сообщалось, 30 марта представители Министерства иностранных дел пояснили, что международные обязательства Латвии запрещают в одностороннем порядке демонтировать памятник, находящийся в парке Победы.

Комиссия договорилась о том, чтобы призвать Рижскую думу установить таблички о его историческом контексте, убедиться, что техническое состояние монумента не угрожает людям, и сменить название памятника советских времен.