"А вы свою маму узнаете по маникюру?" Поговорили с дочерью погибшей женщины

Рука погибшей Ирины Филькиной ФОТО: Reuters/ScanPix

Тело мамы Оли до сих пор так и не удалось захоронить, долгое время к нему даже не подпускали мужа, отца Оли, так как боялись, что тело может быть заминировано, а потом его забрали на экспертизу. И когда дочь сможет хотя бы забрать тело мамы и похоронить его – никто не знает.

В темной комнате, в абсолютной депрессии Оля пролежала несколько недель, часто ее посещали мысли о том, как она может оборвать свою жизнь, потому что ни сил, ни желания просто встать у нее не было, но потом как-то среди ночи она проснулась и поняла, что она жива, что физически у нее больше сил, чем у всего мира, и тогда в голову Оле пришла мысль о том, что если ей в свои 26 лет так сложно принять смерть мамы, то как же тогда это пережить маленьким детям, которые, быть может, даже не запомнят своих родителей.

В эту ночь Оля подумала о боли тех детей, которые своими глазами видели, как убивают их маму: "И тогда я подумала, что если моя мама была моей опорой, без которой мне стало так невыносимо и трудно жить, то почему я не могу стать опорой для этих детей, чтобы хотя бы им было чуточку легче пережить это горе, чтобы они не оказались в этом мире совсем одни".

Сейчас в честь своей мамы Оля основала благотворительный фонд "Мама Ира", который предоставляет психологическую поддержку детям, лишившимся родителей, помогает справиться с сильными моральными, психологическими травмами. Сейчас этот фонд для Оли – это продолжение ее мамы, это ее опора, миссия, ради которой она каждый день готова просыпаться, то, что просто лечит ее душу и хранит светлую память о маме.

Уже сегодня Оля со слезами на глазах вспоминает не ту страшную фотографию, а то, какой невероятной была ее мама: "Даже если бы вы к ней пришли в полном отчаянии и вам бы ничего не хотелось, она бы за три минуты смогла поднять вам настроение, поддержать и вселить энергию жить дальше, вы бы поверили, насколько вы сильны и ценны. Люди, которые ее знали, они мне пишут, что им не хватает мамы Иры".