Ни у кого нет критического мышления. И виноват в этом не только телевизор

"Фишка в том, что человек ошибочно полагает, что он лучше, чем есть на самом деле. Он верит, что в каком-то конкретном деле разбирается выше среднего. Хотя узнать об этом [о конкретном деле] мог только вчера. Один день попытавшись разобраться в политике, он думает, что стал разбираться в ней лучше других. Чуть-чуть почитав о прививках, он начал разбираться в медицине - и так далее до бесконечности. Так что если вдруг ваш знакомый ни с того ни с сего начал говорить, что он разбирается в актуальной теме - есть вероятность, что он просто думает, что разбирается", - рассказывает блогер.

Эффект самоуверенности

Говоря об этом эффекте, ведущий приводит в пример коронавирус и уверенность человека в том, что, выйдя в людное место, он не заболеет. "Казалось бы, многих проблем мы могли бы избежать, будь мы чуть более аккуратны. И это касается даже вещей мировых масштабов: медленные реакции на мировые эпидемии и уверенность в том, что это быстро закончится".

Так, например, к началу войн приводит нереалистичная и чрезмерная уверенность в своей победе. "Самоуверенность - не то чтобы плохая черта, она, наоборот, помогает справляться с неудачами, но чрезмерная самоуверенность может привести к большим проблемам.

Всегда будет выгоднее чуть-чуть подумать и сказать: "Я знаю, что ничего не знаю" или "Я не уверен, что это правда".

Блогер приводит в пример то, что люди предпочитают публичных лиц, которые уверены в том, что говорят - это дает чувство безопасности и успокаивает, однако он отмечает: "Это иллюзия. Попробуете все это наложить на сегодняшнюю ситуацию, и вы будете сильно удивлены".

Предвзятость нормальности

Именно это когнитивное искажение блогер называет одним из самых опаснейших. Здесь речь о людях, которые говорят, что ничего не происходит, все спокойно, все пройдет и их это не коснется.

"Вы можете не понимать - как можно не замечать беды? Как можно так спокойно на все реагировать? Но дело в том, что наука говорит нам - это слишком распространенная человеческая реакция.

Настолько, что вы, скорее всего, в экстренной ситуации тоже ничего не делали бы.

(...) В самый опасный момент вашей жизни вы можете перестать что-то делать. Вам нужно бежать, а вы спрашиваете совета у знакомых, ищете подтверждения этой информации в Интернете, доделываете свои обычные дела".

В качестве наглядного примера этого искажения блогер приводит вот этот мем:

This is fine ("Все хорошо") - двухпанельный комикс про собаку в шляпе, которая сидит в комнате, объятой огнем, и пытается убедить себя в том, что "все хорошо" ФОТО: Интернет

В качестве подтверждения ведущий привел в пример катастрофу 11 сентября 2001 года. "Интервью с выжившими дало понять, что минимальное количество человек среагировало сразу же и начало спасаться. Что же делали остальные? Они ждали, общались с коллегами, звонили семье, выключали свои компьютеры".

Так, исследования, связанные с катастрофами и когнитивными искажениями, доказывают, что это большая проблема: "Люди могут просто застыть и погибнуть, могут отказываться эвакуироваться, задерживая эвакуацию, и так далее".

По оценкам, около 70% людей сталкиваются с такой реакцией в экстренных ситуациях. Это связывают с тем, что стресс замедляет процесс обработки информации, а нужно что-то решать. Потому и возникает неправильная реакция - бездействие.

Кроме того, у человека, похоже, есть предвзятость, что если ранее с ним ничего страшного не происходило, то и в дальнейшем ничего не произойдет. "В общем-то, мы склонны недооценивать как вероятность, так и последствия надвигающейся катастрофы". Блогер добавил:

"И теперь начинаешь понимать, почему всем вокруг нормально и ничего не происходит. Происходит. Просто они этого еще не поняли".