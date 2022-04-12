Ни у кого нет критического мышления. И виноват в этом не только телевизор

Почему, когда даже дом полыхает огнем, вокруг и в мире творится страшное, находятся люди, которые говорят, что ничего ужасного не происходит и их это не коснется? На этот вопрос и не только попытался ответить автор зарекомендовавшего себя научного YouTube-канала Utopia Show (4,67 млн подписчиков) Евгений Попадинец.
Почему блогер снял этот ролик?
"Казалось бы, адекватные друзья стали говорить то, что вам противно слышать, известные люди, которых вы обожали, теперь не кажутся вам интересными и вообще достойными вашего просмотра после своих высказываний. Или родители, с которыми вы вдруг стали спорить и даже ругаться. Я захотел разобраться в этом, и если вдруг вам интересно, почему все вдруг сошли с ума, превратились в послушных зомби, почему вокруг так много ботов и почему вы - да, именно вы - на самом деле подвержены пропаганде, хотя я уверен, что это не так... У науки есть ответы на эти вопросы - виноват мозг".
Блогер разобрал 13 когнитивных искажений, разбор каждого из которых может помочь разобраться с вопросом - что происходит? Полный выпуск:
Далее - кратко рассказываем о трех искажениях из 13, описанных в Utopia Show.
Иллюзорное превосходство, или эффект выше среднего
Согласно одному из исследований, большинство водителей оценивают свои водительские навыки выше, чем они есть на самом деле. Было доказано, что это касается здоровья, своей популярности, IQ, знаний о политике.
"Фишка в том, что человек ошибочно полагает, что он лучше, чем есть на самом деле. Он верит, что в каком-то конкретном деле разбирается выше среднего. Хотя узнать об этом [о конкретном деле] мог только вчера. Один день попытавшись разобраться в политике, он думает, что стал разбираться в ней лучше других. Чуть-чуть почитав о прививках, он начал разбираться в медицине - и так далее до бесконечности. Так что если вдруг ваш знакомый ни с того ни с сего начал говорить, что он разбирается в актуальной теме - есть вероятность, что он просто думает, что разбирается", - рассказывает блогер.
Эффект самоуверенности
Говоря об этом эффекте, ведущий приводит в пример коронавирус и уверенность человека в том, что, выйдя в людное место, он не заболеет. "Казалось бы, многих проблем мы могли бы избежать, будь мы чуть более аккуратны. И это касается даже вещей мировых масштабов: медленные реакции на мировые эпидемии и уверенность в том, что это быстро закончится".
Так, например, к началу войн приводит нереалистичная и чрезмерная уверенность в своей победе. "Самоуверенность - не то чтобы плохая черта, она, наоборот, помогает справляться с неудачами, но чрезмерная самоуверенность может привести к большим проблемам.
Всегда будет выгоднее чуть-чуть подумать и сказать: "Я знаю, что ничего не знаю" или "Я не уверен, что это правда".
Блогер приводит в пример то, что люди предпочитают публичных лиц, которые уверены в том, что говорят - это дает чувство безопасности и успокаивает, однако он отмечает: "Это иллюзия. Попробуете все это наложить на сегодняшнюю ситуацию, и вы будете сильно удивлены".
Предвзятость нормальности
Именно это когнитивное искажение блогер называет одним из самых опаснейших. Здесь речь о людях, которые говорят, что ничего не происходит, все спокойно, все пройдет и их это не коснется.
"Вы можете не понимать - как можно не замечать беды? Как можно так спокойно на все реагировать? Но дело в том, что наука говорит нам - это слишком распространенная человеческая реакция.
Настолько, что вы, скорее всего, в экстренной ситуации тоже ничего не делали бы.
(...) В самый опасный момент вашей жизни вы можете перестать что-то делать. Вам нужно бежать, а вы спрашиваете совета у знакомых, ищете подтверждения этой информации в Интернете, доделываете свои обычные дела".
В качестве наглядного примера этого искажения блогер приводит вот этот мем:
В качестве подтверждения ведущий привел в пример катастрофу 11 сентября 2001 года. "Интервью с выжившими дало понять, что минимальное количество человек среагировало сразу же и начало спасаться. Что же делали остальные? Они ждали, общались с коллегами, звонили семье, выключали свои компьютеры".
Так, исследования, связанные с катастрофами и когнитивными искажениями, доказывают, что это большая проблема: "Люди могут просто застыть и погибнуть, могут отказываться эвакуироваться, задерживая эвакуацию, и так далее".
По оценкам, около 70% людей сталкиваются с такой реакцией в экстренных ситуациях. Это связывают с тем, что стресс замедляет процесс обработки информации, а нужно что-то решать. Потому и возникает неправильная реакция - бездействие.
Кроме того, у человека, похоже, есть предвзятость, что если ранее с ним ничего страшного не происходило, то и в дальнейшем ничего не произойдет. "В общем-то, мы склонны недооценивать как вероятность, так и последствия надвигающейся катастрофы". Блогер добавил:
"И теперь начинаешь понимать, почему всем вокруг нормально и ничего не происходит. Происходит. Просто они этого еще не поняли".
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