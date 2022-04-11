Стивен Сигал отпраздновал 70-летие в компании российских звезд

Среди приглашённых оказалось немало известных лиц. Например, телеведущие Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном, продюсер Виктор Дробыш, певец Анатолий Цой, певица Анастасия Ивка, актёр Алексей Чадов, дипломат Олег Фирер.

"Мы стоим вместе. И в тяжёлые времена - времена сытые - и во времена голодные", - произнёс патриотичную речь Сигал, которую для гостей с английского переводил телеведущий Владимир Соловьёв.

Также в прессе появилась информация, что во время празднования Сигал спел несколько композиций.

Напомним, у Стивена Сигала есть российское гражданство. Актёр получил паспорт ещё в 2016-м году. Паспорт ему вручил лично президент России Владимир Путин. В мае прошлого года стало известно о желании Сигала вступить в партию "Справедливая Россия".

Стивен Сигал родился в США 10 апреля 1952 года. Расцвет карьеры актёра пришёлся на начало 90-х, а популярность ему принесли боевики "Смерти вопреки", "Приказано уничтожить", "Отмеченный смертью", "В осаде" и другие.