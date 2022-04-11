Ведущий "Орла и решки" показал, что осталось от его дома в Буче

Синельников в начале марта уехал из оккупированной на тот момент Бучи, но сейчас вернулся домой. На кадрах телеведущий показал свой дом до того, как российские войска вторглись на украинскую территорию, и после.

"Спасибо русскому миру, что спас нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!" - написал Синельников.

Ведущему удалось покинуть Бучу 10 марта. Ранее Синельников со слезами на глазах рассказал о зверствах, которые российские военные творили в его родном городе, и назвал россиян "рабами", которые совсем скоро почувствуют на себе все прелести жизни, свойственные Северной Корее.

Напомним, после освобождения Вооруженными силами Украины (ВСУ) Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче и Ирпене, были обнаружены десятки тел замученных и убитых мирных жителей, а также братские могилы с сотнями тел украинцев.