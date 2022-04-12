Starlink Илона Маска - на пути в Латвию! Первое устройство размещено в больнице

"Услуга находится еще в режиме тестирования: ждет отзывов о скорости, качестве и опыте использования услуги. Уже скоро - по всей Латвии", - сообooил Плешс.
Министерство пока не ответило на вопросы TVNET, сколько всего таких устройств планируется получить.
Напомним, в начале апреля министр экономики Янис Витенбергс отправился с рабочим визитом в США, где среди прочего в Лос-Анджелесе обсудил сотрудничество с компанией интернет-спутников Starlink предприятия SpaceX.
Недавно предприятие, реагируя на вооруженное вторжение России в Украину, направила необходимую инфраструктуру, обеспечив Украину спутниковым интернетом в местах, где в связи с военными действиями интернет-связь нарушена.
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