Starlink Илона Маска - на пути в Латвию! Первое устройство размещено в больнице

"Услуга находится еще в режиме тестирования: ждет отзывов о скорости, качестве и опыте использования услуги. Уже скоро - по всей Латвии", - сообooил Плешс.

Pirmā @SpaceX Starlink interneta iekārta jau ceļā uz Latviju, – Aknīstes psihoneiroloğisko slimnīcu, – lai slimnīcā nodrošinātu ātru platjoslas internetu. Vēl gan pakalpojuma testēšanas režīmā: gaidām atsauksmes par pakalpojuma ātrumu, kvalitāti un pieredzi. Drīz jau visā 🇱🇻! — Artūrs Toms Plešs (@ArtursToms) April 11, 2022

Министерство пока не ответило на вопросы TVNET, сколько всего таких устройств планируется получить.

Напомним, в начале апреля министр экономики Янис Витенбергс отправился с рабочим визитом в США, где среди прочего в Лос-Анджелесе обсудил сотрудничество с компанией интернет-спутников Starlink предприятия SpaceX.

Недавно предприятие, реагируя на вооруженное вторжение России в Украину, направила необходимую инфраструктуру, обеспечив Украину спутниковым интернетом в местах, где в связи с военными действиями интернет-связь нарушена.

📡 Ukraine has already received 5 thousand Starlink terminals



Thank you @elonmusk 💛💙 pic.twitter.com/W26joHSP5L — UA COIN (@UACOIN_official) April 10, 2022