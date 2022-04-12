Вт, 12.04.2022
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Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского

Starlink Илона Маска - на пути в Латвию! Первое устройство размещено в больнице

Спутник Starlink ФОТО: tootja

Первое устройство широкополосного интернета Starlink предприятия SpaceX установлено в Акнистской психоневрологической больнице, сообщил в Twitter министр окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс.

"Услуга находится еще в режиме тестирования: ждет отзывов о скорости, качестве и опыте использования услуги. Уже скоро - по всей Латвии", - сообooил Плешс.

Министерство пока не ответило на вопросы TVNET, сколько всего таких устройств планируется получить.

Напомним, в начале апреля министр экономики Янис Витенбергс отправился с рабочим визитом в США, где среди прочего в Лос-Анджелесе обсудил сотрудничество с компанией интернет-спутников Starlink предприятия SpaceX.

Недавно предприятие, реагируя на вооруженное вторжение России в Украину, направила необходимую инфраструктуру, обеспечив Украину спутниковым интернетом в местах, где в связи с военными действиями интернет-связь нарушена.

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