Бритни Спирс беременна в третий раз

"Я так похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи, только для того, чтобы вернуть вес назад. Я подумала: "Боже, что случилось с моим желудком?". Мой муж сказал: "Нет, ты не беременна, глупышка". Я сделала тест на беременность... И... Ну что ж... У меня будет ребенок. Через 4 дня мой живот еще увеличился. Он растет! Если там двое, то я могу просто потерять их. Я очевидно не буду так часто выходить из дома из-за того, что папарацци будут зарабатывать на мне свои деньги, как они, к сожалению, уже делали... Это тяжело, потому, когда я была беременная, у меня была депрессия. Женщины редко об этом говорят. Но в этот раз я буду заниматься йогой каждый день! И распространять много радости и любви", - сообщила артистка.