Вайкуле об отъезде в США: "У меня своя война, с которой мне следует справиться"

Лайма Вайкуле последний раз выходила на связь в социальных сетях 28 февраля с эмоциональным видео о реакции на вторжение России в Украину. Сейчас знаменитость находится в США со своим спутником Андреем Латковским. Оказалось, что они заняты "визитами к врачам".

О проблемах со здоровьем Лайма Вайкуле говорит уклончиво:

"Я сейчас нигде не появляюсь из-за того, что у меня своя война, с которой мне следует справиться.

Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?", я им отвечаю: "Определенно лучше, чем вы". Они держатся, а это значит, что и мне надо держаться. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах".

Лайма Вайкуле подчеркнула, что свое 68-летие она в этом году не отмечала.

Privātā Dzīve сообщает, что певица планирует вернуться в Латвию в июне.