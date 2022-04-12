Вт, 12.04.2022
Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной. Карл Нехаммер, канцлер Австрии о переговорах с Путиным
Карл Нехаммер, канцлер Австрии о переговорах с Путиным
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  • Вайкуле об отъезде в США: "У меня своя война, с которой мне следует справиться"

Вайкуле об отъезде в США: "У меня своя война, с которой мне следует справиться"

Лайма Вайкуле ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Латвийская певица Лайма Вайкуле с февраля находится в Беверли-Хиллз. Изданию Privātā Dzīve она призналась, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Латвию.

Лайма Вайкуле последний раз выходила на связь в социальных сетях 28 февраля с эмоциональным видео о реакции на вторжение России в Украину. Сейчас знаменитость находится в США со своим спутником Андреем Латковским. Оказалось, что они  заняты "визитами к врачам".

О проблемах со здоровьем Лайма Вайкуле говорит уклончиво:

"Я сейчас нигде не появляюсь из-за того, что у меня своя война, с которой мне следует справиться.

Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?", я им отвечаю: "Определенно лучше, чем вы". Они держатся, а это значит, что и мне надо держаться. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах".

Лайма Вайкуле подчеркнула, что свое 68-летие она в этом году не отмечала. 

Privātā Dzīve сообщает, что певица планирует вернуться в Латвию в июне. 

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