Ср, 13.04.2022
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Райт Реммель, член правления компании Lux Express

Константина Райкина уволили из театральной школы Константина Райкина

ФОТО: BBC News

Ректор "Высшей школы сценических искусств" снял Константина Райкина с поста художественного руководителя института. Ранее ректор лишил Школу имени Константина Райкина его имени, а затем своим приказом попытался приостановить учебный процесс.

О приказе ректора уволить Константина Райкина сообщил Студенческий совет ВШСИ. Там говорится, что его сняли с должности 12 апреля.

"С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения", - написали студенты в заявлении для журналистов.

Райкин подтвердил увольнение.

"Я подтверждаю, что информация правильная. Я нахожусь в состоянии увольнения с должности художественного руководителя, потому что эта должность упразднена господином Полянкиным. Ситуация эта довольно долго уже развивалась", - говорится в видеообращении Райкина, опубликованном в официальном телеграм-канале театра "Сатирикон".

Анатолий Полянкин пока не комментировал новость об увольнении Райкина.

Как говорится в письме студентов, ранее Полянкин лишил Школу имени Константина Райкина его имени, а затем своим приказом попытался приостановить учебный процесс. 24 марта Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года. Причиной этого называлось ухудшение финансирования института из-за задержки оплаты обучения студентами и оттока благотворительных взносов из-за "дискредитации института".

1 апреля студентов и педагогов "Высшей школы сценических искусств" не пустили в аудитории по распоряжению ректора.

Анатолий Полянкин не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы, а также не озвучил своих дальнейших планов на восстановление "приостановленного" образовательного процесса, сообщили студенты. "Лишь благодаря коллективному иску и решению суда, который поддержал нашу позицию, мы, может быть, сможем доучиться этот год и сдать экзамены", - говорится в письме.

5 апреля Останкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство студентов ВШСИ о запрете приостановки деятельности учебного заведения, писал РБК.

В 2021 году Полянкин подавал в суд иск о ликвидации Фонда поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина (Константин Райкин и Полянкин - его учредители). Суд этот иск не удовлетворил.

В августе 2021 года Полянкин уволил преподавателей вуза Рената Мамина и Полину Райкину, но позже их восстановили в должностях.

После этого ректор заявил, что получает от Константина Райкина требования, "в соответствии с которыми Райкин К.А. должен безвозмездно получить полный и единоличный контроль над зданием школы". Здание принадлежит фонду, который Полянкин пытался ликвидировать через суд.

Райкин же утверждал, что Полянкин регулярно выводил средства на счета подконтрольных ему юрлиц, в том числе "вывел на свои компании помещения гостиницы, принадлежащие фонду, и пытался похитить здание ВШСИ, принадлежащее фонду".

Райкин - народный артист России, художественный руководитель театра "Сатирикон" - основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году. После вторжения России в Украину Константин Райкин наряду с десятками других театральных деятелей подписал письмо с призывом остановить войну.

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