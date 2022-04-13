Политолог Екатерина Шульман уехала из России
Российский политолог Екатерина Шульман сообщила, что уехала из России и сейчас находится в Германии как стипендиат фонда Роберта Боша, передает "Настоящее время".
Российский политолог Екатерина Шульман сообщила, что уехала из России и сейчас находится в Германии как стипендиат фонда Роберта Боша, передает "Настоящее время".
"Это не бессрочное мероприятие, оно ограничено временными сроками", - поделилась Шульман, заодно подчеркнув, что ее пребывание в Германии - рабочее. Политолог отказалась называть себя "полноценным эмигрантом".
Фонд Роберта Боша был создан в 1984 году, его основная цель - привлечение специалистов для последующего трудоустройства в немецких правительственных и общественных организациях.
Шульман до последнего времени работала доцентом Московской высшей школы социальных и экономических наук, а также преподавала на кафедре госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС.
С конца 2018-го по осень 2019-го Шульман была членом Совета по правам человека при президенте РФ. До закрытия радиостанции "Эхо Москвы" вела на ней авторскую программу "Статус".
После начала российского военного вторжения в Украину Шульман выступила против интервенции. Позже выяснилось, что российское МВД запросило у Московской высшей школы социальных и экономических наук документы о сотрудничестве с преподавателями, которые "критически высказываются о действующей власти". В их числе называлась и Шульман.
Ранее в декабре российский хип-хоп-музыкант Оксимирон посвятил Шульман строчку в новом треке.
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