Политолог Екатерина Шульман уехала из России

"Это не бессрочное мероприятие, оно ограничено временными сроками", - поделилась Шульман, заодно подчеркнув, что ее пребывание в Германии - рабочее. Политолог отказалась называть себя "полноценным эмигрантом".

Фонд Роберта Боша был создан в 1984 году, его основная цель - привлечение специалистов для последующего трудоустройства в немецких правительственных и общественных организациях.

Шульман до последнего времени работала доцентом Московской высшей школы социальных и экономических наук, а также преподавала на кафедре госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС.

С конца 2018-го по осень 2019-го Шульман была членом Совета по правам человека при президенте РФ. До закрытия радиостанции "Эхо Москвы" вела на ней авторскую программу "Статус".

После начала российского военного вторжения в Украину Шульман выступила против интервенции. Позже выяснилось, что российское МВД запросило у Московской высшей школы социальных и экономических наук документы о сотрудничестве с преподавателями, которые "критически высказываются о действующей власти". В их числе называлась и Шульман.

Ранее в декабре российский хип-хоп-музыкант Оксимирон посвятил Шульман строчку в новом треке.