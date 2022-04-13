Умер легендарный комик Гилберт Готтфрид. Он озвучил попугая Яго в "Аладдине"
В возрасте 67 лет скончался американский актер и комик Гилберт Готтфрид, подтвердили СМИ члены его семьи.
В возрасте 67 лет скончался американский актер и комик Гилберт Готтфрид, подтвердили СМИ члены его семьи.
"Наши сердца обливаются кровью, когда мы сообщаем, что наш любимый Гилберт Готтфрид скончался после продолжительной болезни", - говорится в заявлении его семьи.
Члены семьи добавили, что комик был "самым знаковым голосом в комедии", "прекрасным мужем, братом, другом и отцом двух своих маленьких детей".
- заключила его семья.
Гилберт Готтфрид получил широкую популярность после озвучки попугая Яго в анимационном фильме "Аладдин" студии Уолта Диснея (1992). Также его голосами говорили персонажи в фильмах и сериалах "Доктор Дулиттл", "Бивис и Батт-Хед". Своими уже полноценными ролями Готтфрид запомнился в фильмах "Полицейский из Беверли-Хиллз 2", "Трудный ребенок", "Уж кто бы говорил 2", "Миллион способов потерять голову" и других.
Видео: Попугай Яго в мультфильме "Аладдин", озвученный Гилбертом Готтфридом (на английском языке)
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