Умер легендарный комик Гилберт Готтфрид. Он озвучил попугая Яго в "Аладдине"

"Наши сердца обливаются кровью, когда мы сообщаем, что наш любимый Гилберт Готтфрид скончался после продолжительной болезни", - говорится в заявлении его семьи.

Члены семьи добавили, что комик был "самым знаковым голосом в комедии", "прекрасным мужем, братом, другом и отцом двух своих маленьких детей".

"Хотя сегодня у всех нас грустный день, пожалуйста, продолжайте как можно больше смеяться ради Гилберта",

- заключила его семья.

Гилберт Готтфрид получил широкую популярность после озвучки попугая Яго в анимационном фильме "Аладдин" студии Уолта Диснея (1992). Также его голосами говорили персонажи в фильмах и сериалах "Доктор Дулиттл", "Бивис и Батт-Хед". Своими уже полноценными ролями Готтфрид запомнился в фильмах "Полицейский из Беверли-Хиллз 2", "Трудный ребенок", "Уж кто бы говорил 2", "Миллион способов потерять голову" и других.

Видео: Попугай Яго в мультфильме "Аладдин", озвученный Гилбертом Готтфридом (на английском языке)