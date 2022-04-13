"Зигую" или "танцую"? Монеточка проиграла суд Стасу Костюшкину - ее песня признана плагиатом

Также певица должна будет оплатить судебные расходы истца.

Что случилось?

Бывший вокалист дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин направил в суд иск о нарушении авторских прав летом 2021 года. Музыкант требовал взыскать с Монеточки почти в два раза больше - 900 тысяч рублей (около 10 200 евро). Поводом для иска стали стилистика и ритм песни Монеточки "Мама, я не зигую", которые совпадают с треком Костюшкина "Женщина, я не танцую".

Судебно-музыковедческая экспертиза подтвердила факт плагиата. Как рассказал адвокат экс-солиста дуэта "Чай вдвоем", проверка выявила повтор "25 процентов интонационного материала и 32,99 процента всего произведения".

Сторона Монеточки утверждала, что "Мама, я не зигую" - пародия, а не копия песни Костюшкина.

А как думаете вы? Сравните сами:

Видео: Стас Костюшкин - "Женщина, я не танцую"

Видео: Монеточка - "Мама, я не зигую"

Между прочим

В четверг, 7 апреля, в рижском клубе First Mir прошел благотворительный концерт Монеточки и Noize MC "Голоса мира". Билеты на концерт были раскуплены буквально сразу после его анонса.

По информации организаторов, на благотворительном концерте в Риге всего было собрано 62 030 евро. Все деньги пойдут в фонд Fundacja Siepomaga, который помогает украинским беженцам.